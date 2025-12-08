Nemile scene dogodile su se na meču Crvene zvezde i Teleoptika kad su se mladi igrači potukli na terenu

U 17. kolu Kadetske lige Srbije odigran je, u najmanju ruku, intenzivan duel između Crvene zvezde i Teleoptika, koji je na kraju pripao gostima (2:1). Međutim, utakmicu su obilježili nemili prizori koji nikako ne bi smjeli da budu prisutni na terenima mlađih kategorija, a evo o čemu se radi.

U finišu meča nervoza je prešla granice sportskog ponašanja i uslijedili su incidenti. Najprije su se pojavile sitne čarke, a zatim je u 83. minutu izbio ozbiljan sukob - igrači su se hvatali za vratove, jedan od igrača Zvezde bio je u centru incidenta, hvatajući rivala za vrat, a sijevale su i pesnice u drugim sukobima, srećom saigrači oba tima brzo reagovali i razdvojili dječake.

Ovaj prizor svakako nije ono što želimo na terenima, a naročito u mlađim kategorijama. Ostaje pitanje da li će i pored crvenih kartona postojati discipline mjere, kao i u kakve fudbalere odrastaju buduće nade reprezentacije Srbije? Mnogo je pitanja, a malo odgovora posle ovakvih scena sa sportskih terena koji bi trebalo da imaju drugačiju ulogu u obrazovanju ponašanja budućih šampiona.