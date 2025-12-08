Žena koja je ucjenjivala fudbalera Hjung Min Sona je osuđena na zatvorsku kaznu zajedno sa svojim saučesnikom i to je presuda suda u Seulu.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Hjung Min-Son (33) bio je žrtva ucene i ljudi koji su mu prijetili su osuđeni. To je odluka suda u Seulu (Južna Koreja) koji ih je osudio na zatvorske kazne. U pitanju su jedna žena (od dvadesetak godina, nije tačno saopšteno) muškarac koji joj je bio saučesnik (od četrdesetak godina) i oboje će morati "iza rešetaka".

Žena je osuđena na četiri godine zatvora, a muškarac na dvije godine. O čemu se radi? Oni su ucjenjivali južnokorejskog fudbalera tako što su tvrdili da je ona trudna i da čeka njegovo dijete. Tražili su od njega 200.000 dolara (oko 172.000 eura).

Vidi opis "Tvrdila da je trudna i da čeka njegovo dijete": Ucenjivala poznatog fudbalera i osuđena na kaznu zatvora Hjung Min Son Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Arenasport Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MN Press Br. slika: 5 5 / 5

On im je isplatio spomenutu svotu novca, pa su ga onda ponovo ucjenjivali i tražili još. Tada je odlučio da pozove policiju, da ispriča svoju stranu priče i posle toga je pokrenuta istraga koja je dovela do hapšenja i osude.

Podsjetimo, Son je posle 10 godina provedenih u Totenhemu i igranja u Premijer ligi ljetos otišao u Ameriku i potpisao za Los Anđeles.

Šta se navodi u presudi?

: The court has sentenced a woman who blackmailed Son Heung-min to 4 years in prison. She was found guilty of extortion after falsely claiming pregnancy with Son.



She extorted £153,000 from Son and threatened to go public if he did not comply. Son seemed to…pic.twitter.com/0WR6p1BR1G — The Touchline | (@TouchlineX)December 8, 2025

Otkriveni su i detalji presude. Prema pisanju stranih medija sud je utvrdio da je žena dobila novac od Sona nakon što je tvrdila da je žrtva.

"Njene tvrdnje se nisu poklopile sa činjenicama. Ustanovljeno je da su žena i njen saučesnik iskoristili to što je Son poznata ličnost da ga ucjenjuju. Zbog toga je on prošao kroz određene mentalne probleme pošto je cio slučaj došao do medija", navodi se tekstu "AFP-a".