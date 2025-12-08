Fudbalski savez Crne Gore organizovaće u aprilu naredne godine drugo izdanje Memorijalnog turnira „Matija Šarkić“, objavljeno je iz Kuće fudbala.

Izvor: Dennis Goodwin / imago sportfotodienst / Profimedia

Kako je saopšteno, tim povodom će se 9. decembra sa početkom u 12 časova održati konferencija za medije na kojoj će biti predstavljeni svi detalji turnira.

„Predstavnicima medija u ime porodice obratiće se Bojan Šarkić, dok će u ime Saveza govoriti generalni sekretar Momir Đurđevac i grassroots menadžer Nikola Prentić“, navodi se u saopštenju FSCG.

Prvi memorijalni turnir je održan u aprilu ove godine u Briselu.

Matija je iznenada preminuo 15. juna prošle godine, kada je njegova karijera tek bila u zamahu.

Počeo je da brani u Anderlehtovoj školi, još kao osmogodišnjak, cijelu deceniju je proveo na akademiji najvećeg belgijskog kluba, a onda se preselio u Aston Vilu, gdje se uz rad u omladinskom uzrastu prvi put susreo i sa seniorskim fudbalom.

Vila ga je slala na pozajmice u Vigan, Stratford i škotski Livingston, u kojem je i zakoračio na najveću scenu, branio je sjajno pa je Vulverhempton 2020. otkupio njegov ugovor.

Uslijedile su nove pozajmice - Šruzberi, Birmingem, pa Stouk, stasavanje u jakom Čempionšipu, a onda prelazak u Milvol - ispostavilo se, Matijin posljednji klub.

Gol seniorske reprezentacije Crne Gore branio je devet puta, a preminuo je samo 10 dana nakon najbolje partije u najdražem dresu, protiv Belgije u Briselu.