Prije utakmica Lacija i Bolonje, navijači oba tima odali su poštu velikom Siniši Mihajloviću, legendi oba kluba

Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Siniša Mihajlović preminuo je decembra 2022, ali sjećanje na legendarnog fudbalera ne jenjava, njega su se već prisjetili navijači Crvene zvezde, a sad je to uradila i italijanska publika. Tako se na meču Lacio – Bolonja pojavio transparent koji podsjeća na proslavljenog sportistu koji je izgubio bitku poslije teške bolesti.

Sjećanje na Sinišu Mihajlovića ne bledi, pokazali su to navijači na meču u kojem je Lacio bio domaćin. Porodica fudbalera rođenog u Vukovaru našla se na terenu i držala je transparent na kojem je fotografija prerano preminulog fudbalera. Klubovi su se udružili, jedan u kojem je Mihajlović proveo igračke dane i drugi u kojem je proveo posljednje dane trenerskog posla.

Osim što se bliži godišnjica smrti Siniše Mihajlovića, postojala je još jedna simbolika prilikom predstavljanja ovog transparenta, on je bio obilježen i Udruženjem donora koštane srži. Pred publikom Lacija pojavila se porodica proslavljenog fudbalera, među kojima je veliku pažnju privukla i supruga Arijana koja nije mogla da suzdrži suze.

Naravno, na terenu su se našla i djeca Siniše Mihajlovića, tu su bili Dušan, Nikola i Viktorija, koje su 40.000 navijača pozdravili ovacijama. Čitav stadion ujedno se u sjećanju na Srbina koji je ostavio veliki trag u oba ova kluba. Bilo je teško suzdržati suze, zbog čovjeka koji je italijanskom fudbalu pružio mnogo.

Udruženje donora koštane srži je ovom prilikom pokušalo da privuče pažnju i kroz informacije na svojim štandovima u blizini stadiona pojasni kakvu borbu je vodio Siniša Mihajlović.

Susret je završen nerešenim rezultatom (1:1) u 14. kolu Serija A.