Prije utakmica Lacija i Bolonje, navijači oba tima odali su poštu velikom Siniši Mihajloviću, legendi oba kluba
Siniša Mihajlović preminuo je decembra 2022, ali sjećanje na legendarnog fudbalera ne jenjava, njega su se već prisjetili navijači Crvene zvezde, a sad je to uradila i italijanska publika. Tako se na meču Lacio – Bolonja pojavio transparent koji podsjeća na proslavljenog sportistu koji je izgubio bitku poslije teške bolesti.
Sjećanje na Sinišu Mihajlovića ne bledi, pokazali su to navijači na meču u kojem je Lacio bio domaćin. Porodica fudbalera rođenog u Vukovaru našla se na terenu i držala je transparent na kojem je fotografija prerano preminulog fudbalera. Klubovi su se udružili, jedan u kojem je Mihajlović proveo igračke dane i drugi u kojem je proveo posljednje dane trenerskog posla.
Uplakana udovica Siniše Mihajlovića nasred Olimpika: Okružena djecom podigla transparent ka sjeveru
Osim što se bliži godišnjica smrti Siniše Mihajlovića, postojala je još jedna simbolika prilikom predstavljanja ovog transparenta, on je bio obilježen i Udruženjem donora koštane srži. Pred publikom Lacija pojavila se porodica proslavljenog fudbalera, među kojima je veliku pažnju privukla i supruga Arijana koja nije mogla da suzdrži suze.
Naravno, na terenu su se našla i djeca Siniše Mihajlovića, tu su bili Dušan, Nikola i Viktorija, koje su 40.000 navijača pozdravili ovacijama. Čitav stadion ujedno se u sjećanju na Srbina koji je ostavio veliki trag u oba ova kluba. Bilo je teško suzdržati suze, zbog čovjeka koji je italijanskom fudbalu pružio mnogo.
Udruženje donora koštane srži je ovom prilikom pokušalo da privuče pažnju i kroz informacije na svojim štandovima u blizini stadiona pojasni kakvu borbu je vodio Siniša Mihajlović.
Susret je završen nerešenim rezultatom (1:1) u 14. kolu Serija A.