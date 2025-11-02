Još jedan loš rezultat Crvene zvezde znači da će borba za jesenju titulu biti veoma neizvjesna jer je Partizan korak iza.

Izvor: MN Press/Sofascore.com/Printscreen

Superliga Srbije godinama nije bila ovoliko zanimljiva, a još nije ni polovina prvenstva. Nastavili su se čudni rezultati u elitnom rangu srpskog fudbala! Nakon što je Partizan poražen od Čukaričkog (4:1) na Banovom brdu i zbog toga otpustio trenera Srđana Blagojevića, nedelja nam je donijela još dva velika iznenađenja u Superligi Srbije.

Praktično u isto vrijeme Crvena zvezda je odigrala neriješeno (1:1) protiv Radnika iz Surdulice, a Vojvodina na svom stadionu izgubila (3:1) od IMT-a sa Novog Beograda. Za Vojvodinu je taj šamar stigao nakon što su "okrenuli" Zvezdu u prethodnoj rundi, a beogradski crveno-bijeli još jednom su razočarali navijače.

Tim Vladana Milojevića propustio je priliku da ponovo stekne tri boda prednosti na vrhu tabele, pa će zbog remija protiv Surduličana imati samo bod više od najvećeg rivala. Nije to najveći problem - navijače brine što je Zvezda na poslednja tri kola u Superligi Srbije osvojila samo dva boda. Pogledajte tabelu Superlige:



