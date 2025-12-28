Senator Garten podijelio je četiri lažne fotografije na svom zvaničnom nalogu na društvenim mrežama X.

Izvor: 24sata.hr/printscreen

Dok su se poruke mira i radosti širile društvenim mrežama za katolički Božić, jedan američki političar odlučio se za radikalno drugačiji pristup.

Republikanac Kris Garten, senator iz Indijane, izazvao je pravu buru na internetu objavivši seriju slika generisanih vještačkom inteligencijom koje ga prikazuju kako brutalno prebija Djeda Mraza na stepenicama Kapitola.

Svoju bizarnu objavu ispratio je političkom porukom, a lavinu kritika koja je uslijedila odbacio je, nazivajući kritičare mekušcima, piše Njujork post.

Objavio lažne fotografije

Senator Garten, koji služi drugi mandat i obavlja funkciju lidera većina u Senatu Indijane, podijelio je četiri lažne fotografije na svom zvaničnom nalogu na društvenim mrežama X.

Na njima je prikazan u odijelu bez rukava kako udara, nogama gazi i obara prestravljenog Djeda Mraza, dok gomila ljudi navija i maše transparentima "Garten za Indijanu".

Na jednoj od fotografija, senator izlazi na binu obučen u odijelo Deda Mraza i pokazuje svoje komično nabrekle bicepse. Objava je takođe imala politički opis.

"Kada saznaš da Sjeverni pol pokušava da progura birokratsku samovolju i nefinansirane mandate, prerušene u 'božićno raspoloženje'. Nećeš dok sam ja tu. Mi, narod, vodimo Indijanu, a ne birokrate. Vrati se na Sjeverni pol, debeljko. Srećan Božić!", napisao je Garten.

"Najpatetičnija stvar koju sam vidio"

Nije trebalo dugo da se negodovanje proširi internetom. Korisnici su osudili nasilni prikaz omiljenog božićnog simbola, nazivajući objavu sramotnom i bizarnom.

"Šta bi, za ime svijeta, natjeralo osobu da objavi slike na kojima premlaćuje univerzalno voljenu figuru?", pitao se jedan komentator. Drugi je sarkastično dodao: "Tako je dirljivo vidjeti simbol božićne velikodušnosti i veselja pretučenog do neprepoznatljivosti!"

Senator uzvraća udarac: "Srećan Božić, mekušci"

Suočen sa kritikama, Garten se nije povukao. Umjesto izvinjenja, nekoliko sati kasnije objavio je novi post u kojem je kritičare nazvao "nepodnošljivim klovnovima" i "pahuljicama".

"Mnogo netolerancije, psovki i bijesa zbog nekoliko slika vještačke inteligencije koje sam napravio stvarajući sa svojom djecom. Neki od vas klovnova ste jednostavno nepodnošljivi. Nadam se da vaša negativnost ostaje u komentarima, a ne usmjerena ka vašim porodicama. Srećan Božić, mekušci", napisao je.