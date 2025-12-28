Potraga za razbojnikom koji je napao ženu na Novom Beogradu i dalje traje. Bjegunac je navodno lociran prvo na Zvezdari, a potom i na Vračaru.

Izvor: MUP

Potraga za razbojnikom koji je juče brutalno izbo baku (67) pred njenim unukom na Novom Beogradu i dalje traje. Kako prenose mediji, prema najnovijim informacijama sa terena, bjegunac je lociran prvo na Zvezdari, a potom i na Vračaru, gdje je navodno pokušao da pronađe utočište u napuštenoj kući u Šumatovačkoj ulici.

Nakon što je cijela prestonica podignuta na noge zbog krvavog pira u Bloku 37 na Novom Beogradu, građani su preuzeli ključnu ulogu u lociranju osumnjičenog, tvrdi "Telegraf".

Stigle prijave građana

Potera je sinoć dobila na intenzitetu nakon što je stiglo nekoliko prijava građana koji tvrde da su prepoznali muškarca sa snimaka:

Više svjedoka prijavilo je sinoć oko 21 sat muškarca koji odgovara opisu (sivi duks, crni prsluk) kako se ubrzano kreće kroz sporedne ulice na Zvezdari.

Policijske patrole su odmah upućene na ovaj teren, ali je napadač uspio da izmakne, tvrdi "Telegraf".

Građani na Vračaru uznemireni

Dva sata kasnije, prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je isti muškarac ušao u kuću u Šumatovačkoj ulici na Vračaru.

U ovom delu Vračara trenutno vlada opsadno stanje. Na licu mjesta je primjetan veliki broj pripadnika policije i Interventne jedinice 92 koji provjeravaju svaku informaciju, tvrdi "Telegraf". Vjeruje se da je napadač satjeran u ćošak i da je hapšenje samo pitanje trenutka.

"Komšije su uznemirene, policija je blokirala dio ulice. Rečeno nam je da ostanemo u kućama dok se pretres ne završi", kaže jedan od stanara Šumatovačke za "Telegraf".

Napadač nije identifikovan

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da još uvek nije identifikovan muškarac koji je u subotu na Novom Beogradu nožem napao ženu staru 67 godina i zadao joj više ubodnih rana.

"Nije identifikovan. I pored nastojanja policije nemamo funkciju identifikacije lica, ali rad je u toku i to je prioritet", rekao je Ivica Dačić.

Apel svim građanima

Dačić je pozvao građane da se jave MUP ukoliko vide i identifikuju osumnjičenog.

"Molimo građane da se jave, kako bismo mogli da identifikujemo lice i da ga što prije uhapsimo. Već drugi dan tragamo za identitetom osobe, nismo ga utvrdili", rekao je Dačić.

"Policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd intenzivno tragaju za osobom sa fotografije koja je na teritoriji opštine Novi Beograd izvršila krivično djelo razbojništva. Mole se građani koji imaju bilo kakve informacije o navedenoj osobi da jave Policijskoj upravi za grad Beograd na brojeve telefona 011/279-75-42 ili na 192", stoji u objavi.

Podsjetimo, napad na ženu se dogodio juče oko 13 sati na Novom Beogradu u stambenoj zgradi u kojoj ona živi na Novom Beogradu i to pred njenim unukom. Napadač je žrtvi zadao nekoliko uboda nožem, nakon čega je pokrao i pobjegao u nepoznatom pravcu. Izbodena žena je kolima Hitne pomoći prebačena u Urgentni centar na odjeljenje reanimacije.