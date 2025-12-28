U Beogradu počelo uklanjanje avio bombe zaostale iz Drugog svjetskog rata.

Izvor: MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije započeli su jutros u 8.00 časova uklanjanje bombe zaostale iz Drugog svjetskog rata, pronađenje na gradilištu Beograd na vodi, kako bi bila uništena na vojnom poligonu Pasuljanske livade.

Ministar unurašnjih poslova Ivica Dačić, koji je dao znak za početak akcije, rekao je za Radio televiziju Srbije, da je to američka avio-bomba, teška oko 470 kilograma, od toga sa 250 eksplozivnog punjenja. Naveo je da je nađena prilikom radova, na dubini od tri metra u vodoravnom položaju.

Ocijenio je da je neopohodan veliki oprez kad se izvode građevinski radovi u Beogradu, kao i nekim drugim gradovima, jer se i dalje nailazi na eksplozivne naprave zaostale iz ratova. Istakao je da su građani bili veoma kooperativni slijedeći bezbjednosna uputstva, koja su podrazumijevala i da uklone parkirane automobile tako da je gradska služba imala da to učini samo sa jednim autom.

Kako je ranije navedeno, bomba je korišćena tokom savezničkog bombardovanja njemačkih položaja prilikom oslobađanja Beograda 1944. godine.

Na pitanje o napadaču na ženu na Novom Beogradu, čiju sliku je policija juče objavila kako bi ga građani evenutalno prepoznali, naveo je da njihovo dosadašnje javljanje nije pomoglo.

Pozvao je građane da se i dalje javljaju ako smatraju da imaju korisne informacije i istakao da identifikacija i hapšenje ovog lica ostaje prioritet u radu beogradska policije.