Crvena zvezda izgubila od Vojvodine drugi put u mjesec i po. Strijelac jedinog gola Njegoš Petrović. Partizan ostaje prvi, a branilac titule ostaje sa ogromnim problemima u Superligi Srbije.

Crvena zvezda izgubila je od Vojvodine drugi put u Superligi ove jeseni. Na "Marakani" je tim Vladana Milojevića srušio bivši vezista Zvezde, Njegoš Petrović, istrčavši kontru u 55. minutu i pogodivši veoma precizno sa oko 18 metara. Nije želio da se raduje, iz poštovanja prema bivšem timu.

Zvezda je i prije i poslije tog meča pokušavala da stvori šansu, a i kada bi to uspijevala, bili su to po običaju "mlaki" ili neprecizni udarci, mahom Bruna Duartea, Aleksandra Kataija i već dugo nepreciznog kapitena Mirka Ivanića.

Poslije jednog takvog lošeg Kataijevog pokušaja, početkom drugog dijela, lopta je završila preko prečke, a Vojvodina je iz tranzicije stvorila šansu koju je Petrović iskoristio. Imala je Voša poslije toga još nekoliko pokušaja i uprkos inicijativi domaćina, ipak su Novosađani bili bliži drugom golu nego Zvezda prvom na utakmici. I to govori o velikim problemima u napadu crveno-belih, kada u njemu nije povrijeđeni Marko Arnautović, koji neće biti dostupan sve do 2026.

Zvezda je porazom od Vojvodine doživjela već treći neusjeh u Superligi ove jeseni, što joj se nije dogodilo godinama. Partizan je sada na vrhu tabele Superlige, sa dva boda više od Zvezde i uz isti broj odigranih utakmica. Vojvodina je trećeplasirana, sa pet bodova manje.

Crvena zvezda se poslije još jednog veoma lošeg nastupa u Superligi i kiksa ponovo okreće Evropi i vrlo važnom meču u Ligi Evrope protiv Šturga u Gracu u četvrtak.

