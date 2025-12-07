Lionel Mesi je osvojio i MLS. Ostaje li mu još nešto?

Izvor: Profimedia/Kevin Schultz/CSM

Lionel Mesi i u Americi osvaja trofeje. Njegov Inter Majami savladao je Vankuver Vajtkepse i osvojio prvu titulu u MLS-u. Najveći ikada je vodio svoj tim na čijoj klupi sjedi Havijer Maskerano do istorijskog trofeja.

Sve je na ovom meču počelo autogolom Ediera Okampa u osmom minutu, a onda je sve dugo mirovalo. Ali Ahmed je pogodio za 1:1 posle sat vremena igre. Potom je stvar u svoje ruke uzeo Lionel Mesi.

Prvo je u 71. minutu asistirao svom starom drugu Rodrigu De Polu za 2:1, a onda je dodao i do Aljendea duboko u nadoknadi vremena za konačnih 3:1. Tako je uzeo u svoje ruke pehar koji mu je predao - Dejvid Bekam.

Ovo je Lionelu Mesiju bio četvrti trofej od dolaska u Inter Majami, ali ubjedljivo najvažniji. Klub Dejvida Bekama je u plejofu redom dobijao Nešvil 2:1, Sinsinati 4:0, Njujork Siti 5:1 i sada Vankuver.

Mesi je protiv Njujorka imao asistenciju, protiv Sinsinatija čak tri asistencije i gol, sa Nešvilom je dao dva gola i imao je dvije asistencije. Osim njega za Inter Majami nastupaju Serhio Buskets, Đordi Alba, pomenuti Rodrigo De Pol i Ostkar Ustari, U sastavu za finale je bilo čak šest Argentnaca u startnoj postavi i još četvorica na klupi.