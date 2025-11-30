Defanzivac Crvene zvezde biće na cijeni u predstojećem prelaznom roku.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Pojavila se vijest da je fudbaler Crvene zvezde Nair Tiknizjan pred odlaskom sa "Marakane". Agent defanzivnog igrača je sve brzo demantovao, ali nema sumnje da će Jermen biti i te kako tražena "roba" u zimskom prelaznom roku.

Lijevi bek je ljetos stigao u Beograd, a navodno su za njegove usluge interesovanje pokazali atinski AEK, kao i nekoliko klubova iz Portugalije. Sada su se pojavile spekulacije da bi mogao da se vrati u Rusiju.

Nair Tiknizjan

On je u Zvezdu stigao iz Lokomotive u transferu vrijednom 1,7 miliona eura i njegov agent Aleksandar Kljujev tvrdi da nikakvih konkretnih ponuda nije bilo.

"Prvi put čujem priču o povratku Naira u Premijer ligu Rusije. Da li bi se vratio u tu ligu zavisi od toga kakva bi ponuda stigla, od koga i kakvi bi bili ciljevi kluba. Za sada o tome nismo razmišljali. Nair je trenutno igrač Crvene zvezde", rekao je Kljujev.

U crveno-bijelom dresu je zabeležio 20 nastupa u kojima je dvaput bio asistent, dok je osim Lokomotive nosio još dresove CSKA i Kurska.