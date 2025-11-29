Superkompjuter izračunao šanse Crvene zvezde u Ligi Evrope nakon pet odigranih kola.

Izvor: MN Press

Fudbaleri Crvene zvezde pobijedili su FCSB sa 1:0 u 5. kolu Lige Evrope i sada imaju sedam bodova, što im donosi 22. poziciju na tabeli. Kolike su šanse izabranika Vladana Milojevića za narednu fazu drugog po težini evropskog takmičenja?

Crveno-bijelima su ostala još tri kola gdje će snage odmjeriti sa Šturmom i Malmeom u gostima, dok će dočekati Seltu iz Viga. Srpski tim i dalje ima šanse da se direktno plasira među osam najboljih ekipa, ali taj podvig bio bi ravan čudu. Prema procjeni superkompjutera, šanse iznose samo 3%, dok procenat za plasman među najbolje 24 ekipe iznosi čak 78%.

Što se tiče rivala, Dinamo iz Zagreba je poslije ubjedljivog poraza od Lila 4:0 pao ispod Crvene zvezde i sada ima samo 1% šanse za direktan plasman u Top 8, dok i dalje ima visokih 75% za Top 24. Crveno-bijeli imaju čak 11,5% šansi više nego prije utakmice sa FCSB-om, a u istom društvu su i Bazel i Seltik.

[ UEL race for Top 8/24 - as of 28 Nov]



Change in Top 8:



IN: Stuttgart, Roma

OUT: Braga, Celta Vigo



Change in Top 24:



IN: Celtic

OUT: Feyenoord



Full probabilities and scenarios available in our FMD Simulatorpic.twitter.com/NoPSGSiDgl — Football Meets Data (@fmeetsdata)November 28, 2025

Što se tiče promjena u Top 8, Štutgart i Roma su trenutno u „sigurnoj zoni“, dok su Braga i Selta ispali. Takođe, Seltik je ušao u Top 24, dok Fejnord klizi ka dnu tabele.

Prema nekim proračunima, za prolaz u nokaut fazu takmičenja ove sezone biće potrebno 11 bodova, što znači da Zvezda mora da sakupi minimum još četiri u preostala tri kola.

Za mjesto među 16 najboljih timova potrebno je 16 bodova, što znači da su Crvenoj zvezdi potrebne dvije pobjede u naredne tri utakmice. Za direktan plasman u osminu finala beogradskom timu bi trebalo da upiše sve tri pobjede do kraja, što bi značilo da preskače baraž i automatski obezbjeđuje evropsko proljeće.