Izvor: FK Budućnost

U Alikanteu je na stadionu „Riko Perez“ održana memorijalna utakmica u čast Andrije Delibašića, legendarnog crnogorskog fudbalera koji je preminuo u martu 2025. godine, prenosi portal CdM.

Prijateljski duel odigran je između tima „Delijevi prijatelji“, sastavljenog od njegovih nekadašnjih saigrača iz Herkulesa, i ekipe Asocijacije španskih fudbalera (AFE). Utakmica je završena rezultatom 2:1 u korist AFE-a, ali rezultat je bio u drugom planu.

Najemotivniji trenutak desio se kada je Andrijin sin, Andrej Delibašić, postigao gol noseći očev broj 23, izazvavši ovacije i suze među prisutnim navijačima, piše portal CdM. Sav prihod od ulaznica doniran je Španskom udruženju za borbu protiv raka, što dodatno potvrđuje koliko je Delibašić bio poštovan u Španiji.

Tokom svoje bogate karijere, Delibašić je ostavio dubok trag igrajući za Majorku, Sosijedad, Rajo Valjekan, Herkules, Partizan, AEK, Bragu, Benfiku, Sutjesku i druge klubove, navodi CdM.