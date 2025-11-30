Joško Gvardiol najkritikovaniji fudbaler Mančester sitija posle pobjede nad Lids junajtedom u kojoj je čak dao gol.

Mančester siti je u subotu popodne pobijedio Lids junajted 3:2 (2:0) i tako je prekinuo crni niz od dva uzastopna poraza, međutim da je bilo lako - nije. Siti je vodio 2:0 posle 25 minuta golovima Fodena i Gvardiola, da bi u nastavku Lids uspio da izjednači i da uvede meč u pravu dramu.

Na kraju, golovi Kalverta-Luina i Nmeče nisu bili dovoljni za bod, pošto je Foden opet u nadoknadi vremena postigao gol za pobjedu domaćina. A iako je Siti pobijedio, pljušte kritike na račun Pepa Gvardiole i njegovih igrača.

Među najkritikovanijima je Joško Gvardiol, uprkos tome što je postigao gol, pošto je napravio penal u nastavku utakmice zbog kog je Mančester siti zamalo ispao iz trke za titulu. Mediji su ga redom ocijenili slabim ocjenama, a zanimljiv komentar imao je portal "Goal": "Poništio je sve dobro što je uradio napravljenim penalom", navodi se uz ocjenu da je problem bila i jako loša komunikacija sa Mateusom Nunesom kod prvog gola Lidsa.

"Manchester Evening News" dao mu je četvorku i u analizi je naveo da je "potpuno izgubio glavu kod situacije koja je dovela do jedanaesterca".

Joško Gvardiol (23) je inače najskuplji defanzivac svih vremena (90 miliona eura). Prešao je u Siti u ljeto 2023. godine iz Lajpciga, a od tada je standardan u odbrani Pepa Gvardiole - od lijevog beka do štopera. Ove sezone odigrao je 16 utakmica i zabilježio gol i tri asistencije.