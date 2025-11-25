Čudna izjava trenera Partizana Nenada Stojakovića posle debakla njegove ekipe u Humskoj protiv Železničara iz Pančeva.

Nenad Stojaković nije na dobar način počeo svoj mandat u Partizanu pošto je na debiju izgubio od Železničara iz Pančeva u Humskoj (3:1), međutim ono što možda još više zabrinjava je što je taj poraz doživio kao "uobičajenu stvar". Nije želio da mu pridaje značaj, istakao je da je posledica manjka treninga i individualnih grešaka, dok se situacija nije promijenila ni nakon što je urađena analiza.

Upitan "kako je posle teške noći", Nenad Stojaković odgovorio je za "Žurnal" na pomalo neoubičajen način: "Ko je rekao da je za mene noć bila teška?".

"Osim ako vi ne znate nešto što bi ja trebalo da znam. Iskren da budem, nije bilo razloga da iza sebe imam besanu noć. Živim drugačije nego mnogi ljudi danas. Sve što radim radim za bolju budućnost, a što se tiče poraza od Železničara reći ću kratko i jasno - to je tako moralo da bude...". naglasio je Stojaković.

"Moralo je da bude bolje, ali nismo imali dovoljno vremena da uradimo sve što smo htjeli! Ne želim da me neko shvati pogrešno, ne tražim alibi, ali takvo je činjenično stanje", dodao je mladi trener Partizana koji je naslijedio Srđana Blagojevića.

Prema riječima novog trenera Partizana ne treba da se priča o porazu, nego da igrači nisu doživjeli psihološki nokdnau posle primljenih golova, nego su ostali "svoji i hrabri", tako da ističe da mu je to najvažnije - što je vidio da su "stopostotno željeli do preokreta".

"Nisam zadovoljan zbog grešaka koje su igrači pravili bez pritiska. Govorim o neiznuđenim greškama. Takve stvari sebi ne smijemo da dozvolimo. One bi još mnogo puta mogle da nam se obiju o glavu. S druge strane, bilo je i dobrih stvari, ali one koje su valjale treba u kontinuitetu sprovoditi u delo. Igrači su neke moje zahtjeve primijenili, za sve je potrebno vrijeme, svi dobro znaju da se ništa ne dešava preko noći. Idem iz dana u dan, ono što je bilo juče sport ne pamti", naglasio je on.

Takođe, ističe da iz svega treba izvući lekciju najavivši da mu je cilj da od Partizana napravi ekipu koja će "daviti" rivala: "Kad si šampion onda si to svakodnevno, a kad si pobjednik to traje samo jedan dan. Želim da budemo šampioni. Sve radim sa planom da u narednih sedam dana budemo bolji, pa narednih sedam i tako do... Vrijeme će pokazati do kada. Još jednom, ne tražim alibi, nije bila prijatna atmosfera posle poraza, ali... U svojoj kući ne volim da gubim ni u kartama, a kamoli na svom stadionu od bilo kog protivnika".