Tim Veska Steševića je danas u Danilovgradu, u četvrtfinalu Kupa, savladao Iskru (4:0) i izborio plasman u polufinale.
Mornar i Jezero prvi su polufinalisti Kupa Crne Gore u fudbalu.
Barani su se vratili su se na pobjednički put, nakon što su u nedjelju izgubili od Budućnosti (2:0) u 16. kolu MeridianBet Prve crnogorske fudbalske lige.
Mornar je do vođstva stigao u 29. minutu, kada je Balša Dubljević sa oko 16 metara savladao Tomaša Đurovića.
Osam minuta kasnije je bilo 2:0 - u kaznenom prostoru je došlo do duela Bogdana Obradovića i Demira Škrijelja. Fudbaler Barana je pao, a arbitar Branko Odalović pokazao na penal. Siguran sa 11 metara je bio Stefan Denković.
Pitanje pobjednika je riješeno u 56. minutu, kada je Denković nakon kombinacije sa Velimirom Ljuticom postigao drugi gol na meču, da bi konačan rezultat u 69. minutu postavio Bojan Pavićević.
Jezero je napravilo iznenađnje i na DG areni savladako Mladost Lob.bet - 2:0.
Sve je riješio Nenad Krivokapić, sa dva brza gola u finišu prvog poluvremena.
Krivokapić je u dva navrata, u 40. i u drugom minutu sudijske nadoknade prvog dijela demonstirao brzinu, snalažljivost i preciznost i dva puta matirao Petra Radulovića.
Veliki uspjeh za tim Miodraga Džudovića, koji je i u subotu u prvenstvu savldao Mladost, tada kao domaćin u Beranama, pišu Vijesti.
