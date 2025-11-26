Tim Veska Steševića je danas u Danilovgradu, u četvrtfinalu Kupa, savladao Iskru (4:0) i izborio plasman u polufinale.

Izvor: Printscreen/FSCG

Mornar i Jezero prvi su polufinalisti Kupa Crne Gore u fudbalu.

Barani su se vratili su se na pobjednički put, nakon što su u nedjelju izgubili od Budućnosti (2:0) u 16. kolu MeridianBet Prve crnogorske fudbalske lige.

Mornar je do vođstva stigao u 29. minutu, kada je Balša Dubljević sa oko 16 metara savladao Tomaša Đurovića.

Osam minuta kasnije je bilo 2:0 - u kaznenom prostoru je došlo do duela Bogdana Obradovića i Demira Škrijelja. Fudbaler Barana je pao, a arbitar Branko Odalović pokazao na penal. Siguran sa 11 metara je bio Stefan Denković.

Pitanje pobjednika je riješeno u 56. minutu, kada je Denković nakon kombinacije sa Velimirom Ljuticom postigao drugi gol na meču, da bi konačan rezultat u 69. minutu postavio Bojan Pavićević.

Jezero je napravilo iznenađnje i na DG areni savladako Mladost Lob.bet - 2:0.

Sve je riješio Nenad Krivokapić, sa dva brza gola u finišu prvog poluvremena.

Krivokapić je u dva navrata, u 40. i u drugom minutu sudijske nadoknade prvog dijela demonstirao brzinu, snalažljivost i preciznost i dva puta matirao Petra Radulovića.

Veliki uspjeh za tim Miodraga Džudovića, koji je i u subotu u prvenstvu savldao Mladost, tada kao domaćin u Beranama, pišu Vijesti.

