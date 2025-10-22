Tuzani su do prednosti stigli u završnici prvog poluvremena pogotkom Golubovića.

Izvor: MONDO / Milica Mrvaljević

Derbi uvodne faze Kupa Crne Gore pripao je Dečiću.

Branilac trofeja prošao je u četvrtfinale savladavši Budućnost na Besa areni 3:2.

Tuzani su do prednosti stigli u završnici prvog poluvremena pogotkom Golubovića.

Tim Dejana Vukićevića odgovorio je početkom nastavka preko Raspopovića, da bi Dečić zahvaljujući Kajeviću vrlo brzo vratio vođstvo.

Striković je u 81. minutu pogodio za 3:1, da bi Grbić u finišu postavio konačan ishod.

Dečić i Budućnost ponovo će odmjeriti snage za vikend i to u okviru prvenstva.

Mladost je deklasirala Igalo 4:0, a strijelci su bili Faust, Pavličević, Almeida i Vuković.

Otrant-Olimpik ide dalje, pošto je nakon boljeg izvođenja penala eliminisao Rudar.

Petrovac je bio siguran u Bijelom Polju protiv Jedinstva 2:0, prenosi CdM.