Tuzani su do prednosti stigli u završnici prvog poluvremena pogotkom Golubovića.
Derbi uvodne faze Kupa Crne Gore pripao je Dečiću.
Branilac trofeja prošao je u četvrtfinale savladavši Budućnost na Besa areni 3:2.
Tim Dejana Vukićevića odgovorio je početkom nastavka preko Raspopovića, da bi Dečić zahvaljujući Kajeviću vrlo brzo vratio vođstvo.
Striković je u 81. minutu pogodio za 3:1, da bi Grbić u finišu postavio konačan ishod.
Dečić i Budućnost ponovo će odmjeriti snage za vikend i to u okviru prvenstva.
Mladost je deklasirala Igalo 4:0, a strijelci su bili Faust, Pavličević, Almeida i Vuković.
Otrant-Olimpik ide dalje, pošto je nakon boljeg izvođenja penala eliminisao Rudar.
Petrovac je bio siguran u Bijelom Polju protiv Jedinstva 2:0, prenosi CdM.