Fudbalski sudija spriječio tragediju na utakmici Druge lige FBIH.

Izvor: Facebook/screenshot

Tokom proteklog vikenda vidjeli smo lijepe poteze na fudbalskim terenima širom svijeta, ali apsolutni heroj dolazi iz Druge lige FBIH i nije fudbaler nego sudija.

Aldin Delić iz Banovića bio je pomoćni sudija na utakmici Orahovica 74 – Omladinac Mionica, a njegovom reakcijom spašen je život jednog fudbalera gostiju.

Nakon što ga je brutalno udario golman domaćih igrač Omladinca pao je na teren i izgubio svijest, a pomoćni sudija Delić brzo je reagovao kada je vidio da se radi o ozbiljnoj situaciji, pritrčao i spriječio gušenje izvadivši jezik.

Golman Orahovice naknadno je dobio crveni karton, a zbog potpuno nepotrebnog udaranja protivnika, koje je čak moglo biti kobno, zaslužuje drakonsku kaznu disciplinskih organa.

Nažalost, ovo nije bila jedina nemila scena na utakmici koja je završena rezultatom 3:2, pošto je domaći fudbaler Nermin Karić, koji je isključen minut prije kraja napao sudije poslije utakmice i uhvatio za ruku upravo pomoćnika Delića, a prema izvještaju delegata nanesena mu je i povreda.