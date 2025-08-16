Jedan navijač Liverpula izbačen je sa utakmice na "Enfildu" jer je vrijeđao igrača Bornmuta na rasnoj osnovi. Policija je došla i izvela ga sa stadiona, a pokrenuta je hitna istraga.

Izvor: Printscren/X/TomLevins

Liverpul je pobijedio Bornmut na startu Premijer lige (4:2), viđen je omaž za tragično poginulog Dijoga Žotu, Mohamed Salah je plakao, a još jedan detalj obilježio je taj meč. Nažalost, u pitanju je rasizam. Zbog svega toga je meč na "Enfildu" prekinut u jednom trenutku.

U 29. minutu je sudija Entoni Tejlor zaustavio sve, prišao do aut linije i objasnio trenerima Arneu Slotu i Andoniju Iraoli da mu je Antoan Semenjo prijavio da ga je jedan navijač Liverpula vrijeđao na rasnoj osnovi par minuta prije toga, dok je izvodio aut. Poslije kratkog prekida je meč nastavljen, a navijača u kolicima je policija izvela sa stadiona.

Police ID and remove the Liverpool supporter suspected of racially abusing Bournemouth's Antoine Semenyo at Anfieldpic.twitter.com/MWKgMYMXUV — Daily Mail Sport (@MailSport)August 15, 2025

Uhvaćen je i momenat na kom se vidi da navijač, koji se nalazi u blizini samog terena, na mjestima za invalide na kojima su uglavnom ljudi u kolicima, kako prilazi Semenju. Imali su kratak razgovor poslije kog je Semenjo otišao i prijavio sve sudiji. Policija je reagovala, Liverpul se oglasio poslije meča i u saopštenju istakao da "oštro osuđuje takvo ponašanje i da je pokrenuta hitna istraga u saradnji sa policijom i da će više o cijelom slučaju biti riječi kada se istraga završi."

Šta se tačno dogodilo?

I’ll go into the details on tonight as I have hundreds of replies to my earlier post and there’s no point replying to them all.



So this fella has had his season ticket for many years at Anfield. He’s passionate but often takes things way too far but it is what it is. He has…pic.twitter.com/AF8qvuiT52 — Nick Collins (@Nick___Collins)August 16, 2025

Pojavilo se dosta spekulacija o tome šta se tačno desilo u tom momentu na "Enfildu", a oglasio se na društvenim mrežama i čovjek po imenu Nik Kolins. On je bio u blizini navijača koji je na rasnoj osnovi vrijeđao Semenja i opisao je šta je sve vidio u tom prostoru gdje su smješteni ljudi u kolicima.

"Objasniću vam do detalja šta se dogodilo. Taj momak ima sezonsku kartu na 'Enfildu' mnogo godina, veoma je strastven, ali često zna pređe mjeru, takav je. Dešavalo se da ranije žvakom gađa sudije, redari bi bili tu, nisu znali šta da urade. Ne znam da li je to nešto u njegovom mozgu što ga tjera da se tako ponaša i da takve stvari radi.

Da se vratim na situaciju, Semenjo je došao da izvede aut, djelovao je kao dobar momak, kao neko koga biste voljeli da vidite u svom klubu. Iz nekog razloga je taj momak, koji je na mjestu broj 7, ja sam na mjestu broj 9, odvezao kolica do Semenja i rekao mu je nešto, onda ga je on pitao da ponovi šta je rekao. Par minuta kasnije je meč zaustavljen i čovjek koji je sjedio pored mene u kolicima mi je rekao da se nada da mu nije rekao nešto na rasnoj osnovi.

Propustili smo prvi gol, jer nam je bilo neprijatno da sjedimo pored tog čovjeka, koji je sjedio u tišini, vjerovatno je i sam shvatio šta je uradio. Niko od nas nije htio da bude u njegovoj blizini. Neki od ljudi koji su bili u blizini nazivali su ga rasistom. Redari nisu znali šta se dešava u tim momentima. Onda je policija došla, prvo je odbio da krene, pa je ubrzo prihvatio. Vjerujem da postoji neki protokol u ovakvim situacijama i da zato nije izbačen sa meča odmah, a policajci su nam prišli, postavili su nam nekoliko pitanja i to je to. Ako je zaista vrijeđao Semenja na rasnoj osnovi onda mora da mu bude doživotno zabranjen pristup mečevima. Bez izgovora. Ironija svega ovoga je što je taj momak na sebi nosio dres na kom piše 'nema mjesta za rasizam'. Ponosan sam na način na koji je klub reagovao, ovo je naš stadion na kom su svi dobrodošli i on je prešao svaku mjeru i granicu", poručio je Nik.