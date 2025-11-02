Marko Arnautović nastavio s treninzima posle povrede u Bragi.

Izvor: MN Press

Prethodni period nije bio nimalo lak za Crvenu zvezdu, i njenog trenera Vladana Milojevića, ali konačno stižu lepe vijesti. Napadač Marko Arnautović počeo je da trenira i to je dobar znak pred vrlo važnu utakmicu Lige Evrope sa Lilom (četvrtak, 18.45) koja bi mogla da odredi sudbinu Crvene zvezde u ovom takmičenju.

Posle tri kola, Zvezda ima samo jedan bod i trenutno nije u sjajnoj formi, a jedan od razloga je i to što Milojević nema napadača na raspolaganju, pa je zbog toga propatila i u četvrtak protiv Vojvodine.

Sada se Marko Arnautović, koji je na "Karađorđu" bio u civilu, vratio treninzima i mogao bi da bude spreman za Lil.

Primjetno je da Arnautović i dalje ima zavoj na butini posle udarca koji je dobio protiv Brage, ali osmeh se vratio na lice.

Pre tog meča sa klubom iz Francuske, Crvenu zvezdu danas očekuje duel sa Radnikom iz Surdulice (17.00), međutim teško je očekivati da će Vladan Milojević rizikovati.