Trener Partizana Nenad Stojaković otkrio da će mu Miroslav Vulićević biti prvi pomoćnik.

Izvor: MN Press

Fudbalski klub Partizan ima novog trenera, pošto je u subotu i zvanično predstavljen Nenad Stojaković, dosadašnji šef struke u Teleoptiku. Nekadašnji fudbaler crno-bijelih već je počeo da radi sa ekipom, koja je „okrnjena“ zbog reprezentativne pauze, a na poslu će mu pomagati i jedan bivši kapiten Partizana!

Kako je otkriveno na konferenciji za medije, u Partizan se vraća Miroslav Vulićević! Bivši fudbaler crno-bijelih godinama je igrao uz desnu aut-liniju, a zbog svoje bespoštedne borbe smatran je jednim od miljenika navijača u Humskoj. On će na mjestu pomoćnog trenera Partizana naslijediti Marka Jovanovića, koji preuzima Teleoptik.

Dio stručnog štaba Partizana od sada će biti i Aleksandar Ilić koji će biti zadužen za stručnu spremu igrača, a on će u tom poslu pomagati Miši Filipoviću koji je već u klubu. Ostatak stručnog štaba ostaće isti, što znači da igrači neće morati da prolaze period upoznavanja sa novim timom stručnjaka.

Ko je Miroslav Vulićević?

Nekadašnji reprezentativac Srbije, sa tri nastupa za A selekciju, rođen je u Leposaviću na Kosovu i Metohiji, gdje je i počeo igračku karijeru. Nakon dvije godine igranja za Kosmet iz Leposavića preselio se u Bane iz Raške, a zatim ga je put preko Javora iz Ivanjice i Borca iz Čačka odveo do Novog Sada.