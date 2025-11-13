Novi trener Partizana biće Nenad Stojaković, nekadašnji prvotimac crno-bijelih.
Fudbalski klub Partizan nedavno se razišao sa Srđanom Blagojevićem, a nakon što je tandem Marko Jovanović - Đorđije Ćetković odradio dvije utakmice na klupi došlo je vreme za imenovanje novog šefa stručnog štaba. Na predlog Predraga Mijatovića to će biti Nenad Stojaković!
Riječ je o bivšem fudbaleru Partizana, dugogodišnjem treneru u mlađim kategorijama crno-bijelih, a tokom jesenjeg dijela sezone šefu stručnog štaba Teleoptika sa kojim je stigao na prvo mjesto u Srpskoj ligi Beograd. Stojaković je sa mnogo uspjeha vodio Partizanov razvojni tim, a Teleoptik nakon 12 odigranih kola ima dva boda više od Radničkog iz Obrenovca.
Partizan ima novog trenera: Bivši fudbaler se vratio u Humsku
Stojaković je svojevremeno radio kao pomoćni trener u Voždovcu, a pored mlađih kategorija Partizana i Teleoptika vodio je i Goricu. Tokom igračke karijere promijenio je veliki broj timova, a nema sumnje da će njegovo veliko iskustvo značiti mladom timu crno-bijelih. Prednost je i što većinu igrača Partizana poznaje iz mlađih kategorija.
Na predlog potpredsednika za sportska pitanja FK Partizan Predraga Mijatovića, na današnoj sednici Upravnog odbora usvojena je odluka o imenovanju novog šefa stručnog štaba. Crno-bele će od naredne utakmice predvoditi Nenad Stojaković, dosadašnji trener prvog tima Teleoptika.…pic.twitter.com/VghZUi2sYI— FK Partizan (@FKPartizanBG)November 13, 2025