Novi trener Partizana biće Nenad Stojaković, nekadašnji prvotimac crno-bijelih.

Izvor: MN Press

Fudbalski klub Partizan nedavno se razišao sa Srđanom Blagojevićem, a nakon što je tandem Marko Jovanović - Đorđije Ćetković odradio dvije utakmice na klupi došlo je vreme za imenovanje novog šefa stručnog štaba. Na predlog Predraga Mijatovića to će biti Nenad Stojaković!

Riječ je o bivšem fudbaleru Partizana, dugogodišnjem treneru u mlađim kategorijama crno-bijelih, a tokom jesenjeg dijela sezone šefu stručnog štaba Teleoptika sa kojim je stigao na prvo mjesto u Srpskoj ligi Beograd. Stojaković je sa mnogo uspjeha vodio Partizanov razvojni tim, a Teleoptik nakon 12 odigranih kola ima dva boda više od Radničkog iz Obrenovca.

Stojaković je svojevremeno radio kao pomoćni trener u Voždovcu, a pored mlađih kategorija Partizana i Teleoptika vodio je i Goricu. Tokom igračke karijere promijenio je veliki broj timova, a nema sumnje da će njegovo veliko iskustvo značiti mladom timu crno-bijelih. Prednost je i što većinu igrača Partizana poznaje iz mlađih kategorija.