Fudbalski savez Srbije (FSS) povlači neuobičajen potez i Veljka Paunovića odmah osigurava na duže staze.

Veljko Paunović ubrzano je sjeo na klupu reprezentacije Srbije kako bi pokušao da odvede "orlove" na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, tako da nije bilo mnogo vremena ni da se priča o ugovoru i uopšte o nekoj daljoj budućnosti. Čim se završe kvalifikacije i dođe vrijeme za novi ciklus, to će biti nova tema i čini se da je Fudbalski savez Srbije (FSS) sprema da povuče potez kakav nije nikada.

Njemu će u startu biti ponuđen dugogodišnji ugovor, sve do 2030. godine, prenosi "Sport Klub". Na taj način jasno će biti poslata i poruka da Srbija sa njim planira na duže staze, ne samo za jedan ciklus kvalifikacija, pa će imati istovremeno i prostor da radi bez pritiska što je luksuz kakav je rijetko ko imao na klupi "orlova". Ako je i iko.

Šta još FSS sprema za Paunovića?

Osim četvorogodinjeg ugovora Paunović će dobiti i znatno veća ovlašćenja u sportskom sektoru, odnosno nadziraće rad u mladoj reprezentaciji, kao i selekcijama ispod nje. O toj temi već je govorio u svom prvom obraćanju javnosti kada je naglasio da je važno da svi selektori mlađih kategorija rade na zajedničkom cilju, a to je promocija igrača za "A" reprezentaciju.

"Engleska može da bude sistem na koji i mnoge zemlje, poput naše, mogu da se ugledaju. Proizvodnja fudbalera, izgradnja tima, sve su to procesi, vidi se da sistem radi. Najbolji timovi Premijer lige učinili su i iskorak za engleski reprezentativni fudbal. Zato vidim Engleze u finalu Mondijala 2026", ispričao je Veljko Paunović uoči utakmice s Engleskom o kojoj se, uprkos porazu, već priča uveliko jer su ispravljene određene stvari.

Što se tiče njegovog ugovora, Paunović je već pokazao patriotizam na djelu jer je prihvatio poziv Srbije kada to niko nije želio i sjeo je na "vrelu klupu" poslije ostavke Piksija u bezizlaznoj situaciji u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Kako je FSS ubijedio Paunovića?

"Ključna stvar je bila dolazak Branka Radujka i Nikole Lazetića u Madrid. To je prvi put da sam vidio da postoji mogućnost da dođem. Od našeg razgovora je sve išlo u pravcu da dođem. Priželjkivao sam, a okolnosti se nisu poklopile. Jeste možda kada je selektorsko mjesto bilo upražnjeno, a sad se poklopilo da sam ja bio slobodan i da je situacija bila takva da se tražio selektor. Shvatio sam to kao svoju dužnost, situacija nije laka što se tiče plasmana na Svjetsko prvenstvo, međutim to shvatam kao izazov i dužnost. Prevashodno sam htio da vidim da je ovo trenutak da sa grupom igrača koja je sada dopunjena, da je ovo posljednji trenutak da radimo zajedno", ispričao je Paunović i dodao još detalja o svom ugovoru.

"Na prvom mjestu, sve se jako brzo desilo. Mislim da prvi odgovor je bio - lični i ljudski. Počeli smo razgovore o dugogodišnjoj saradnji, a nismo se fokusirali da možemo da odemo na Svjetsko prvenstvo. Nisam želio da propustim priliku da budem sa momcima u izazovnoj akciji za ovaj ciklus, nije bilo vremena da sjedimo i pričamo u ugovoru, ali sada smo morali da odlučimo. Za poslije će biti vremena do marta. Svakako postoji i to što želim da vidim odgovor igrača na zahtjeve koje ćemo postaviti za ovo okupljanje. Sad je primarni fokus na rezultat", dodao je on.