"Crna Gora ostaje posvećena miru i multilateralnoj saradnji i poziva na deeskalaciju, uzdržanost i dijalog kao jedini održivi put ka dugoročnoj stabilnosti regiona"

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore sa zabrinutošću prati dešavanja na Bliskom istoku, koja nose ozbiljne bezbjednosne i humanitarne rizike.

"Crna Gora, podržava stavove i napore saveznika i partnera usmjerene ka smirivanju tenzija, zaštiti civila i očuvanju stabilnosti. Zalažemo se za nastavak diplomatskih inicijativa i poštovanje međunarodnog humanitarnog prava. U tom kontekstu posebno osuđujemo neisprovocirane napade Irana na susjedne zalivske zemlje čime se samo dodatno usložnjava situacija i ugrožava stabilnost čitavog regiona", navode iz MVP.

Ministarstvo nastavlja koordinaciju sa partnerima iz EU i NATO, uz poseban fokus na zaštitu interesa i bezbjednosti crnogorskih državljana.

"Crna Gora ostaje posvećena miru i multilateralnoj saradnji i poziva na deeskalaciju, uzdržanost i dijalog kao jedini održivi put ka dugoročnoj stabilnosti regiona", piše u saopštenju.