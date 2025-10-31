Nekadašnji vezista Mančester junajteda, sa čak 126 nastupa za "crvene đavole", dolazi u stručni štab reprezentacije Srbije.

Izvor: Profimedia

Veljko Paunović postao je selektor Srbije i oformio stručni štab od inostranih stručnjaka. Među njima će asistent biti i Kvinton Forčun (48), nekadašnji fudbaler Mančester junajteda (1999-2006), koji je Paunovićev saradnik od 2022. godine, kada su počeli da rade u meksičkoj Gvadalahari. Njih dvojica bili su i saigrači u Atletiko Madridu devedesetih, od kada seže njihovo prijateljstvo.

Uz Južnoafrikanca Forčuna, u Paunovićev stručni štab stižu i Argentinac Karlos Arseno (55), sa kojim je takođe radio od perioda u Gvadalahari, kao i Portugalac Nuno Gomeš (47), imenjak slavnog fudbalera koji najduže sarađuje sa Srbinom. Njih dvojica su tandem još od 2020. godine, kada su sarađivali u engleskom Redingu.

"Sportski žurnal" objavio je da je Paunović u pregovorima sa trenerom golmana i sa kondicionim stručnjakom koji će brinuti o fizičkoj spremi nacionalnog tima. Očekuje se da imena svih saradnika objavi na promociji sledeće nedelje.

Podsjetimo, Paunovićeva Srbija debitovaće na Vembliju 13. novembra, u pretposlednjoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026, u kojima su "orlovima" ostale još teoretske šanse.