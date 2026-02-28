Sita Ahmić se oglasila iz Emirata u panici: "Plašim se, čuju se detonacije i sirene"

Sestra učesnice Elite 9, Aneli Ahmić, Sita Ahmić, trenutno boravi u Emiratima, a kako je smještena nedaleko od Abu Dabija, gdje je trenutno haotično stanje usled rata na Bliskom istoku, otkrila je kakva je sada situacija.

Izvor: Instagram printscreen / sita_mama_lavica

Sita Ahmić, trenutno boravi u Emiratima, a kako je smještena nedaleko od Abu Dabija, gdje je trenutno haotično stanje usled rata na Bliskom istoku, otkrila je kakva je sada situacija.

Ona je sada za domaće medije ispričala da je vrlo uplašena, kao i da se sve vrijeme čuju jake detonacije.

"Abu Dabi je sat vremena od mene, ali rakete idu preko Emirata i samim tim se aktiviraju presretači koji razbijaju te rakete, koliko sam shvatila. Čujemo detonacija. Uplašila sam se je, jer je nelagoda i nije zgodno", počela je Sita, pa je nastavila:

"Ovo je zemlja koja je operisana od svega, ne miješa se ni u šta i onda kad bi bilo nešto, to je onda treći svetski rat."

"Ostajem ovde i nakon svega, ne daj Bože da nešto zagusti. Nisam dobila nikakvo obavještenje, a rečeno nam je da ako bude nešto da ćemo dobiti poruku. Čuju se sirene stalno, detonacije i imaju bijele fleke u zraku. Nisam uplašena, samo nije lijep osjećaj. Ne bih se voljela naći na putu, jer danas kad sam obavljala nešto, čula sam sirene i samo sam požurila kući. Nisam isprepadana, ali nije ugodno", rekla je Sita za "Blic.

(Blic / MONDO)