logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sita Ahmić se oglasila iz Emirata u panici: "Plašim se, čuju se detonacije i sirene"

Sita Ahmić se oglasila iz Emirata u panici: "Plašim se, čuju se detonacije i sirene"

Autor Marina Cvetković
0

Sestra učesnice Elite 9, Aneli Ahmić, Sita Ahmić, trenutno boravi u Emiratima, a kako je smještena nedaleko od Abu Dabija, gdje je trenutno haotično stanje usled rata na Bliskom istoku, otkrila je kakva je sada situacija.

Sita Ahmić se oglasila iz Emirata u panici Izvor: Instagram printscreen / sita_mama_lavica

Sita Ahmić, trenutno boravi u Emiratima, a kako je smještena nedaleko od Abu Dabija, gdje je trenutno haotično stanje usled rata na Bliskom istoku, otkrila je kakva je sada situacija.

Ona je sada za domaće medije ispričala da je vrlo uplašena, kao i da se sve vrijeme čuju jake detonacije.

"Abu Dabi je sat vremena od mene, ali rakete idu preko Emirata i samim tim se aktiviraju presretači koji razbijaju te rakete, koliko sam shvatila. Čujemo detonacija. Uplašila sam se je, jer je nelagoda i nije zgodno", počela je Sita, pa je nastavila:

"Ovo je zemlja koja je operisana od svega, ne miješa se ni u šta i onda kad bi bilo nešto, to je onda treći svetski rat."

"Ostajem ovde i nakon svega, ne daj Bože da nešto zagusti. Nisam dobila nikakvo obavještenje, a rečeno nam je da ako bude nešto da ćemo dobiti poruku. Čuju se sirene stalno, detonacije i imaju bijele fleke u zraku. Nisam uplašena, samo nije lijep osjećaj. Ne bih se voljela naći na putu, jer danas kad sam obavljala nešto, čula sam sirene i samo sam požurila kući. Nisam isprepadana, ali nije ugodno", rekla je Sita za "Blic.

(Blic / MONDO)   

Tagovi

sita ahmić Dubai emirati panika

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ