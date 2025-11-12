Reprezentativac Srbije Filip Kostić vjeruje da njegov tim može do dobrog rezultata na Vembliju.

Reprezentativac Srbije Filip Kostić poslao je optimističnu poruku pred utakmicu sa Engleskom koja je na programu u četvrtak od 20.45 na legendarnom Vembliju. Iako ne zavisimo samo od svojih rezultata i dalje imamo šansu, doduše minimalnu, da se domognemo drugog mjesta u grupi koje vodi u baraž za Svjetsko prvenstvo 2026. Novi selektor je tu, a tu je i nova energija...

Svjestan je igrač Juventusa da je Engleska ogroman favorit nakon pobjede u Beogradu od 5:0, ali očekuje da on i njegovi saigrači pruže dobru partiju u Londonu.

"Engleska je favorit, imamo veliko poštovanje kada su oni u pitanju, znamo ko sve igra za njihovu reprezentaciju. Definitivno moramo biti mnogo bolji nego u prvom meču, sve što nam se tada događalo, nisam mogao da vjerujem, posle svih priprema koje smo obavili. Sada je situacija drugačija, došao je novi selektor sa novim stavom i detaljima, donio je mnogo novih stvari. Veliki je poznavalac fudbala, pokazao je to više puta, a svi smo bili svjedoci 2015. godine kada je sa U-20 selekcijom osvojio Svjetsko prvenstvo. Pored toga što je dobar trener, veliki je motivator, drži sjajne govore, a videli smo to i tada kada je Srbija slavila i prolazila dalje posle nekoliko produžetaka, na kraju savladala i Brazil. Dakle, imamo novu energiju, dobru, pozitivnu. Zbog svega navedenog očekujem da ćemo u Londonu pružiti jednu dobru partiju, da ćemo dati svoj maksimum i da će sve biti mnogo bolje nego u prvoj utakmici", rekao je Kostić za sajt FSS.

Otkrio je da mu prija način na koji je Veljko Paunović stupio u kontakt sa njim i za sada je zadovoljan saradnjom. Takođe, naglasio je da je novo selektor došao sa jasnim sistemom i ciljem i da to odgovara igračima.

"Razgovarao je i sa mnom posle ovih treninga u Staroj Pazovi. Prija mi to, svakom igraču prija kada zna šta se od njega očekuje, koji su zahtjevi u igri, šta treba da radi kada dobije dobra uputstva od selektora. Selektor priča sa svim igračima, to je jako važno, želi da nas upozna, želi da nam da prave informacije šta treba da radimo na terenu. U današnjem fudbalu je to jako važno, jer bez dobrog sistema ne možete nikoga da pobijedite, bez obzira na snagu rivala. Mora da se ima sistem, mora da se zna tačno ko šta radi na terenu, zona odgovornosti. I ono što je najvažnije mora da postoji jedno zajedništvo, da svi radimo za sebe, ali i jedni za druge".

Srbija u Dušanu Vlahoviću ima velikog aduta, a Kostić vrlo dobro zna koliko njegov klupski i reprezentativni saigrač može kada je motivisan.

"Da, naravno, Duci je uvjek motivisan, posebno za te velike utakmice. Željan je dokazivanja, željan je i golova. Nadam se da će biti spreman za sutrašnji meč i da ćemo zajedno napraviti nešto veliko. Bio je u teškoj situaciji, ali iz svega je izašao još jači. Rad i uloženi napor se uvjek isplate. Naravno, on je jedan od najkvalitetnijih napadača u ligi, dokazao je to više puta. Vratio se, pun je samopouzdanja, želi svaku utakmicu da igra, da postigne gol, da pruži maksimum za ekipu. Jako je bitan za klub, za našu igru, bitan i za reprezentaciju. Važno je da ostane zdrav, da vjeruje i ostalo neće biti problem", rekao je Kostić i nastavio:

"Veoma je jak, sada je i glavom dosta ubojit, ima pravi tajming, napreduje iz utakmice u utakmicu. Još je mlad i tek će pokazati ono što jeste, jedan od najboljih. Volim da igram sa njim, ali važno je naglasiti da je italijanska liga specifična, sa namještenom, jakom odbranom, mnogo je taktike, mnogo prekida, mnogo je stvari koje nisu jednostavne".

Nimalo lak period je iza reprezentacije Srbije, a utisak je da je meč sa Englezima prekretnica...

"Uh, nije lako… Sve tri utakmice su mi baš teško pale. Sve je bilo bolno, možda mi je ta povreda najteže pala, nisam mogao da vjerujem da mi se sve dešava na tako velikom takmičenju. Samo sam u trenutku osjetio veliku bol, htjeo sam da nastavim, ali nije bilo šanse, povreda nije bila laka. Uslijedila je višenedeljna pauza, a hteo sam da rizikujem, da ostanem u Njemačkoj, sačekam epilog meča sa Slovenijom. Selektor je rekao da je bolje da ne rizikujem, jer treba da igram još dugo, a sve bi moglo da se još više iskomplikuje".

Srbiju čeka Engleska, a onda i Letonija za tri dana Leskovcu."Verujem, naravno da vjerujem. Na nama je da ostvarimo dobar rezultat na Vembliju i da vidimo kako je završena druga utakmica. Ne zavisi sve od nas, ali nema razloga da ne vjerujemo. Zato smo ovdje, svi moramo da vjerujemo. Pričali smo o tome i u svlačionici, selektor pokušava da nam vrati vjeru da možemo nešto veliko da uradimo na kraju ovih kvalifikacija. Čuli ste na konferenciji, to je razlog zašto se prihvatio izazova. Ja sam siguran da će u Londonu biti odlična utakmica. Neće nam biti lako, oni su veliki favoriti, respektujemo ih kao i svakog rivala, ali moramo da respektujemo i sebe. Znamo koliko vrijedimo, važno je da pokažemo karakter, zajedništvo, da se borimo za svaku loptu od prvog do poslednjeg minuta… bukvalno da damo sve što je u našoj moći da dođemo do pozitivnog rezultat", zaključio je Kostić.