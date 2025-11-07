Paolo Vanoli je novi strateg "ljubičastih", a premijerni meč odradiće protiv Đenove, na čijem je kormilu odnedavno Danijele De Rosi.

Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Katastrofalan start sezone koštao je Stefana Piolija posla u Fiorentini, a na njegovo mjesto definitivno je doveden Paolo Vanoli.

Klub sa stadiona "Artemio Franki" potvrdio je dolazak 53-godišnjeg stratega, koji je, prema navodima italijanskih medija, sa Violom dogovorio saradnju do kraja takmičarske godine, uz mogućnost produženja ugovora.

Pioli u prvih 10 kola Serije A nije uspio da upiše nijednu pobjedu sa ekipom (0-4-6), pa je Fiorentina "zakucana" za posljednje mjesto na tabeli. Uprava kluba odlučila je da napravi rokadu na trenerskoj poziciji i imenuje Vanolija, koji je posljednji angažman imao tokom prošle sezone u Torinu.

Radio je i u Veneciji i moskovskom Spartaku, bio asistent Antoniju Konteu na klupi Čelsija, a predvodio je i omladinske selekcije Italije do 18 i 19 godina. Takođe, u ekipi do 17 godina bio je asistent trojici trenera.

Na klupi Fiorentine Vanoli će debitovati predstojećeg vikenda, kada će Fiorentina u okviru 11. kola biti gost Đenove. Klub sa Marasija je takođe u zoni ispadanja, na 18. mjestu, uz dva boda više od ekipe iz Firence, i takođe prolazi kroz turbulentan period kad je riječ o trenerskoj poziciji.

Rukovodstvo kluba smijenilo je Patrika Vijeru, a novi strateg je Danijele De Rosi, legendarni prvotimac i kapiten Rome, koji je tokom 2024. godine bio strateg Rimljana.

