Vojvodina nije uspjela da nastavi sa dobrim igrama posle pobjede nad Crvenom zvezdom, Sada je IMT odnio sva tri boda iz Novog Sada.

Izvor: MN Press

Nakon pobjede nad Crvenom zvezdom u Novom Sadu nije uspela Vojvodina da nastavi pobjednički niz i poražena je već u narednom kolu. IMT je na "Karađorđu" pobijedio 3:1 (1:0).

Prvi pogodak dao je Til na asistenciju Sisoka u 18. minutu, a nakon serije izmena "lala" nije se ništa promijenilo. Uspio je Jevtić da pogodio za 2:0 u 78. minutu, a iako je Sičenje smanjio na 2:1 u finišu je Karamoko postavio konačnih 3:1.

Dok je Crvena zvedza opet kiksirala i igrala je neriješeno sa Radnikom iz Surdulice 1:1 na svom terenu Novi Pazar je golom Bijelovića savladao Železničar iz Pančeva 1:0. TSC i Napredak su odigrali nerešeno 1:1, a golove su postigli Sing i Bogdanovski.

Na tabeli Superlige Crvena zvezda je prva sa 32 boda, Partizan ima bod manje, a Vojvodina je sada treća sa 27 bodova. Slede Novi Pazar, Čukarički, OFK Beograd...