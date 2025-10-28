Veljko Paunović mogao bi da postane novi selektor Srbije.

Izvor: Profimedia

Fudbalski savez Srbije napokon je prelomio i riješio da na mjesto novog selektora Orlova dovede iskusnog Veljka Paunovića. Već neko vrijeme spominjalo se ime čovjeka koji je sa mladom reprezentacijom postao prvak svijeta, a sada posle dugo pregovaranja konačno je donijeta odluka, saznaje "Maks bet".

Plan je da u kvalifikacijama za Mundijal 2026. predvodnik i dalje bude Zoran Bata Mirković. Prema pisanju ovog medija, bivši trener Ovijeda bio je prva opcija Fudbalskom savezu Srbije, nakon debakla Dragana Stojkovića Piksija. Čelnici FSS imali su i druge kandidate, ali je na kraju postignut dogovor sa Paunovićem.

Na klupu reprezentacije Srbije mogao je doći ispred svih Dejan Stanković, a pored bivšeg trenera Crvene zvezde spominjalo se i ime trenutnog - Vladana Milojevića. takođe postojale su indicije da reprezentaciju može preuzeti i Marko Nikoli. Takođe, ono što je važno za Orlove je sama činjenica da selektor dobro poznaje igrače, budući da je nekolicinu njih imao priliku da vodi do najvišeg postolja na Svjetskom prvenstvu na Novom Zelandu.

Takođe, možda postoji prilika da se u reprezentaciju vrate imena poput braće Milinković-Savić, Matije Gaćinovića ili Marka Grujića...

Šta je Veljko Paunović nedavno rekao o reprezentaciji?

Valjko Paunović je nedavno govorio o reprezentaciji i tom prilikom je rekao: "Gledam ih i mnogo ih volim, i navijač sam. Samo sam još jedan koji podržava reprezentaciju i igrače. A sada, kad pričamo o reprezentaciji u trenutku kada se mijenja selektor, iskreno, to mi je veoma neprijatno. Razumijem zašto se to radi, ali mi je neprijatno."

"Imam mnogo poštovanja prema ovom poslu i boli me kada mi treneri sami ne znamo da ga cijenimo, da cijenimo sebe, a još više kada se ovakve situacije dešavaju. Tako da, ne, ne želim ništa da komentarišem osim da pružim punu podršku reprezentaciji, savezu i igračima – i nadam se da će se plasirati na Svjetsko prvenstvo", rekao je Paunović u jednom podkastu španske "Marke".