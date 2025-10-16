Veljko Paunović nije želeo previše da govori o glasinama da je on navodno novi selektor Srbije.

Mnogo se pisalo o zameni na klupi Srbije. Nakon naprasnog odlaska Dragana Stojkovića Piksija posle poraza od Albanije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo prva informacija je bila da na klupu dolazi Veljko Paunović. Sada se konačno i on oglasio o tome.

Videli smo da je posle otkaza u Ovijedu dobio posao kao komentator na španskoj televiziji, a sada je naglasio da je veliki navijač reprezentacije Srbije, ali ne i novi selektor.

"Gledam ih i mnogo ih volim, i navijač sam. Samo sam još jedan koji podržava reprezentaciju i igrače. A sada, kad pričamo o reprezentaciji u trenutku kada se menja selektor, iskreno, to mi je veoma neprijatno. Razumem zašto se to radi, ali mi je neprijatno.

Imam mnogo poštovanja prema ovom poslu i boli me kada mi treneri sami ne znamo da ga cenimo, da cenimo sebe, a još više kada se ovakve situacije dešavaju. Tako da, ne, ne želim ništa da komentarišem osim da pružim punu podršku reprezentaciji, savezu i igračima – i nadam se da će se plasirati na Svetsko prvenstvo", rekao je Paunović u jednom podkastu španske "Marke".

Pričao o odlasku iz Ovijeda

Sjajno je radio u španskom Ovijedu, a kada je na početku sezone otpušten, javnost u Srbiji, ali i u Španiji bila je izuzetno iznenađena. On je naglasio da je radio najbolje što zna i da se i dalje ne predaje.

"Naravno da sam razočaran, ali verujem u ljude. Ne gledam da li neko čini ovo ili ono. Sada mi postaju jasniji neki signali koje sam možda ranije propuštao. Ako je moj način rada ostavio dobar trag, pružimo ruku i raziđimo se kao ljudi. Ali ne znam do kada ćemo pokušavati da nađemo nešto čime bi mi se nanosila šteta. Sve što sam uradio, uradio sam od srca. Tačno je da sam ponekad previše intenzivan. Izvinjavam se zbog toga, ali ja sam trener, želim da pobeđujem, da izvučem maksimum iz svega što me okružuje. Ne predajem se i uvek zahtevam da svi daju sve od sebe.

Unutar svlačionice sam stalno ponavljao: hajde da radimo svakog dana kako bismo postali iznenađenje šampionata. Šta to znači? Da postoje očekivanja da se tim stabilizuje u Prvoj ligi, ali i višoj, da se jednog dana izbori Evropa. Ja sam najambiciozniji čovek na svetu, više od bilo koga. Nemam problem s tim. Ima li ekipa potencijal da igra u Evropi? Potencijalno da, ali u ovoj fazi sezone bilo bi neodgovorno davati konačne ocene.", rekao je on.

(MONDO, N.L.)