Veljko Paunović bi trebalo da u toku dana postane zvanično novi selektor Srbije.

Srbija bi u četvrtak trebalo da dobije selektora i to bi trebalo da bude Veljko Paunović, javlja "Sportal". Nakon odlaska Dragana Stojkovića Piksija posle poraza od Albanije u meču sa ekipom Andore tim je vodio Zoran Bata Mirković, ali on je bio samo privremeno rešenje.

Bilo je i drugih kandidata koji su se pominjali u medijima, ali sva je prilika da će ipak selektor "zlatnih orlića" iz 2015. godine ipak konačno sjesti na klupu seniorske selekcije. Dugo je on želja velikog broja navijača, a njegov tim sa Novog Zelanda je i dalje okosnica nacionalnog tima.

Veljko Paunović je sezonu počeo sa Ovijedom koga je uveo u Primeru, ali je iznenada dobio otkaz. Nakon toga je našao novi posao kao stručni konsultant u Španiji, ali izgleda da će ipak FSS uspjeti da ga ubijedi da sjedne na klupu.

U igračkoj karijeri ima dva nastupa i jedan gol za SCG, a nastupao je za Partizan, Atletiko Madrid, Marbelju, Majorku, Ovijedo, Tenerife, Hanofer, Hetafe i Rubin. Kao selektor vodio je U18, U19 u U20 tim Srbije, kao i Čikago Fajer, Reding, Gvadalaharu, Tigres i Ovijedo.

(MONDO, N.L.)