Nastavlja se košmarni period sezone za Liverpul, pošto je rezervni tim koji je Arne Slot poslao na teren doživio debakl protiv Kristal Palasa.

Izvor: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia

Košmarna sezona Liverpula nastavlja se i nakon meča protiv Kristala Palasa u EFL kupu (3:0), jer je upisan i šesti poraz u poslednjih 35 dana! Na poslednjih sedam mečeva Arne Slot i njegovi igrači slavili su samo jednom, a izgubili čak šest puta - katastrofalan niz počeo je u prvenstvu protiv Kristal Palasa, a sinoć je isti rival samo produbio krizu.

Istina, Arne Slot je na teren poslao ekipu sastavljenu gotovo isključivo od rezervista i omladinaca, ali to se neće dugo pamtiti zbog katastrofalnog niza u kojem je slavni engleski klub. Ismael Sar je dva puta pogodio u prvom dijelu meča, a Žeremi Pino postavio konačan rezultat u finišu, nakon što je Liverpul ostao sa igračem manje.

Na prvenstvenom meču koji su Kristal Palas i Liverpul (2:1) igrali 27. septembra Ismael Sar je postigao prvi gol, Federiko Kjeza je izjednačio, a Edi Nketija je u nadoknadi vremena donio trijumf timu iz Londona. Od tada traje sunovrat Liverpula, koji nikako ne uspijeva da pronađe formu. Poraženi su zatim od Galatasaraja (1:0) u Ligi šampiona, pa Čelsija (2:1) i Mančester junajteda (2:1) u Premijer ligi prije nego što su pobijedili Ajntraht (5:1) i zatim izgubili od Brentforda (3:2).

Nakon što je tim ispao iz EFL kupa, Arne Slot će morati da ga pripremi za veoma važne mečeve koji slijede. Već za vikend igra se protiv Aston Vile u Premijer ligi i tu ne smije da se izgubi, a prije reprezentativne pauze slijede mečevi protiv Real Madrida u Ligi šampiona i Mančester sitija u Premijer ligi. Raspored nije baš idealan za tim koji je u nevjerovatnoj krizi.

