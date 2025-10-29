Arsen Venger je još pre nekoliko godina predložio promenu pravila o ofsajdu i čini se da će sada doći do njenog uvođenja u fudbal. Sve zbog "alfa generacije" koja ne može da prati fudbal.

Predsednik FIFA Đani Infantino već nekoliko godina priča o tome da fudbal nije dovoljno interesantan mlađim generacijama i da je potrebno prilagoditi ga kako ne bi počeo da gubi na popularnosti. Zbog toga se sve više priča o novim pravilima kojim bi fudbal "otvorio vrata" i novoj generaciji "alfa" koja pre svega pati od manjka pažnje i zainteresovanosti, odnosno radije se odlučuje da prati atarktivnije sportove u kojima se rezultat češće menja, ima više golova...

Tako je sve atraktivnije "Vengerovo pravilo" o ofsajdu koje već nekoliko godina stoji u fiokama čelnika IFAB (Međunarodni odbor fudbalskih saveza) koji je odgovoran za menjanje fudbalskih pravila. Sada se pojavljuju informacije da je vreme da to pravilo ugleda svetlost dana i bude implementirano, piše nemački "Bild".

Šta je Vengerovo pravilo o ofsajdu?

What does everyone think of this new “Wenger rule” for offside?



It means the player must be FULLY ahead of the defender to be deemed offside. Would you welcome this?pic.twitter.com/MeEoooqHIg — Football Away Days (@FBAwayDays)July 3, 2023



Prema predlogu legendarnog trenera Arsena Vengera igrač ne bi bio u ofsajdu sve dok se bilo koji deo tela kojim se može postići gol nalazi u ravnini s pretposlednjim igračem protivnika.

"To u praksi znači da bi napadač u trenutku dodavanja lopte smeo biti većim delom tijela ispred zamišljene linije ofsajda. Time bi imao znatno kraći put do gola od odbrambenog fudbalera, a da sudija pritom ne označi nedozvoljenu poziciju", navodi se u ovom kontroverznom pravilu koje mnoge već sada zbunjuje.



Cilj ovakve odluke bilo bi sprečavanje "milimetarskih ofsajda" kakve viđamo posebno od uvođenja VAR tehnologije, pa je tako za vikend za tek koji milimetar Kilijam Mbape imao poništen gol protiv Barselone.

Ujedno, videli bismo više golova i to bi trebalo da bude atraktivnije za fudbalske navijače. One nove, podrazumeva se.

Ko odlučuje da li će ovo pravilo zaživeti?

Sve je u rukama FIFA, odnosno pomenutog IFAB-a. Vengerovo pravilo već je testirano i prekinuto zbog pandemije, dok se sada opet ova tema aktuelizovala. Sve više trenera, fudbalera i sudija diže glas da se ovo pravilo uvede i fudbal uprosti.

Glavnu reč pak ima Glavna skupština IFAB-a koja se održava jednom godišnje, početkom godine, a pravo glasa imaju fudbalski savezi Engleske, Velsa, Škotske i Severne Irske, a FIFA ima četiri glasa koje objedinjuje predsednik Đani Infantino. Da bi ipak došlo do bilo kakve promene - potrebna je dvotrećinska odluka.

Stoga, najranije bi promena mogla da dođe od 2027/28.

Već se ide ka više golova

Trend "goleada" viđamo već nekoliko godina unazad. Daleko lakše dosuđuju se penali, sudije "penalizuju negativan fudbal" počevši od žešćeg kažnjavanja prekršaja, dok nove promene koja ne ide na ruku golmanima.

Od ove sezone golmani loptu smeju da drže osam sekundi, ako duže zadrže - protivnik dobija korner.