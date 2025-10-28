Anel Ahmedhodžić imao je verbalni obračun sa jednim novinarom posle utakmice Fejenorda i PSV-a. Nije mu se dopalo jedno pitanje i onda je nastao haos...

Anel Ahmedhodžić (26) ponovo je u centru pažnje. Prethodni put je to bio slučaj kada ga se otac odrekao zbog snajke Marijane, a sada je bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine ušao u sukob sa novinarima. Bilo je to posle derbija kola u kom je njegov Fejenord igrao protiv PSV-a.

Tim iz Ajndhovena dobio je meč rezultatom 3:2, a sva tri pogotka postigao je Ismael Saibari. Marokanski napadač zatresao je mrežu u 30. minutu prvi put, pa onda u 51. i 60. i bio je najzaslužniji za trijumf i tri boda gostiju uzetih u Roterdamu.

Po završetku tog meča je Ahmedhodžić došao na konferenciju za medije i ušao u sukob sa jednim novinarom koji ga je pitao da li će imati noćne more posle ovakve partije Saibarija. Tako je sve krenulo.

Novinar: Da li se plašite noćnih mora zbog Saibarija?

Ahmedhodžić: Kakvo je to pitanje

Novinar: Normalno pitanje. Dao je tri gola protiv vas

Ahmedhodžić: To je fudbal, dobar je igrač, bio je to dobar dan za njega, dao je het-trik

Novinar: To je sve?

Ahmedhodžić: Da, to je sve

Novinar: Šta možete da nam kažete o njegovim kvalitetima i trećem golu koji je dao?

Ahmedhodžić: Objasnio sam to prošli put, neću da se ponavljam. Dobar je igrač, posebno jedna na jedan, ima tehniku. Nisam skaut PSV-a, ne znam.

Novinar: Igrali ste protiv njega, pa možete da nam date komentar o tome?

Ahmedhodžić: Svi ste mogli to da vidite danas

Novinar: I vi isto?

Ahmedhodžić: Da, naravno

Kada se završila konferencija kamere su uhvatile i momenat kada se Ahmedhodžić okrenuo ka novinaru i mrko ga pogledao.

Zašto ga se odrekao otac?

Anel Ahmedhodžić je potvrdio da više neće igrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, to je iznerviralo tamošnju javnost, pa i selektora Sergeja Barbareza. Ali, njega prati priča iz prošlosti pošto ga se otac Mirsad odrekao jer se oženio Crnogorkom Marijanom Mišić koja je zbog njega promijenila i veru.

"To više nije moj sin i ne smatram ga mojim sinom. Želim mu da bude dobar. Borio sam se cijeli rat, ranjavan sam tri puta. Htio sam da moj sin igra za državu koju sam ja svojom krvlju stvarao, ali su ga okrenuli loši ljudi koji misle samo na interese. Ta njena majka... Ne znam šta su mu u radili, ali su planirali da nas roditelje odstrane. Uspjele su to za Novu godinu. Otišle su u Dubai da se provode, njega ostavili kući sa djetetom. Imao je mečeve, izostajao je, navodno zbog lakše povrede", ispričao je Mirsad u jednom intervjuu.