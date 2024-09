Mirsad je dospio u centar pažnje pošto je javno poručio da se odriče svog sina, pošto je mladi fudbaler saopštio da zbog uvreda i prijetnji sa kojima se suočava njegova porodica više ne želi da igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Izvor: Instagram/printscreen

Mirsad Ahmedhodžić, otac talentovanog fudbalera iz Bosne i Hercegovine Anela Ahmedhodžića (25), zgrozio je čitav region "bljuvotinama" koje je iznio na račun svog naslednika, njegove supruge i djeteta.

Mirsad je dospio u centar pažnje pošto je javno poručio da se odriče svog sina, pošto je mladi fudbaler saopštio da zbog uvreda i prijetnji sa kojima se suočava njegova porodica više ne želi da igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Ko je Mirsad Ahmedhodžić?

Tokom rata 90-hodina u bivšoj Jugoslaviji Mirsad je bio specijalac u takozvanoj Armiji Bosne i Hercegovine (ARBIH) kojom je komandovao Alija Izetbegović. Sa ponosom i dalje objavljuje na društvenim mrežama fotografije u vojnoj odjeći i pozira sa sa ratnom zastavom ARBIH.

U jednom od mnogobrojnih gnusnih napada na naslednika je otkrio da je tokom rata tri puta bio ranjavan.

"Ja sam se borio cijeli rat, tri puta sam ranjavan. Želio sam da moj sin igra za državu koju sam ja svojom krvlju stvarao, ali okrenuli su ga loši ljudi koji misle samo na interes", rekao je u jednom razgovoru za "N1 BIH" Mirsad.

Sinu nije mogao da oprosti što je oženio Crnogorku Marijanu Mašić, pa ga se na kraju i javno odrekao zbog crnogorske snajke.

"To više nije moj sin! Ne smatram ga više mojim sinom", jasno je poručio ogorčeni Mirsad.

Rat između oca i sina

Sve je krenulo kada Mirsad okrivio Anelovu suprugu Marijanu da je uticala na fudbalera da izbjegava pozive reprezentacije BIH.

Anel, njegova supruga i sin nakon toga našli su se na meti uvreda i prijetnji, pa je fudbaler, kako bi zaštitio porodicu, odlučio da više ne igra za Bosnu i Hercegovinu.

Nakon toga Mirsad je krenuo polako da iznosi prljav veš.

Optužio je Marijanu da loše utiče na njegovog sina, da mu je upropastila karijeru, da je loša supruga i majka. U jednom momentu je opleo i po njenoj majci Jasmini koja je navodno pomogla ćerki da okrenu Anela protiv roditelja.

"Ta njena majka.. ne znam šta su mu uradili, ali su planirali da nas roditelje odstrane. I to su uspjele za Novu godinu. Ta njena majka i ona su otišle u Dubai da se provode, a njemu ostavili dijete kući, a imao je mečeve u tom periodu i tu je izostajao, kao navodno lagana povreda".

"Svaku poruku koju mu napišemo, ona gleda. Njegove poruke sve vidi i briše. Pravi se samo da je fina. Mani se tih fora curo draga. Iskoristila si moje dijete da ide protiv mene", poručio je Mirsad.

Išao je toliko daleko, da je u jednom momentu savjetovao sina da provjeri da li je dijete koje je dobio sa Marijanom njegovo.

"Slagao reprezentaciju, slagao roditelje. Njemu se ne može vjerovati, a to sve ona diriguje. Suzila je sve dok mu dijete nije uvalila. Sad ide sve preko djeteta. Brani se rečenicama: 'Moj Isak, bla bla'. Pitanje je kako može biti dijete njegovo, ona u Crnoj Gori, on u Engleskoj. Dva mjeseca nije bila s njim. Možda griješim, rekao sam mu da provjeri DNK", rekao je Mirsad.

Anel nije ostao imun na brojne bljuvotine koje je njegov otac javno iznio.

"Nisam želio da ovo bude javno, ali došli smo do tačke kada se stvari više ne mogu ignorisati, ali ovo je poslednji put da se ovako oglašava. Jedino što svaki sin želi od oca je podrška i ponos. Nažalost, ja sam toga dobio jako malo. Ono što sam dobio bile su manipulacije, laži, prevare i svakodnevno maltretiranje. To je tip muškarca koji pokazuje svoju "moć" nad ženama, ali nikada nije imao m*** da se suprostavi drugom muškarcu. Sa majkom imam dobar odnos, podržavam je finansijski, tako da to što on kaže da me nije briga za roditelje je čista laž. To nije muškarac. Ne želim da ulazim u stvari koje su se dešavale kada sam bio mlađi, ali ako mu vjerujete, možda bi trebalo da popričate sa mojom majkom da čujete šta ona ima da kaže o njemu, kao osobi", poručio je ogorčeni Anel.