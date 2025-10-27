Šta se dešava sa Vladanom Milojevićem? Čini se da Crvena zvezda ne planira da mijenja trenera, makar do zime.

Izvor: Miguel Lemos / AFP / Profimedia

Crvena zvezda i Vladan Milojević nastavljaju dalje zajedno. Makar za sada. Kako javlja "Mozzart Sport", sve je izvjesnije da će Vladan Milojević najmanje do decembra biti trener Zvezde uprkos promjenljivoj formi u posljednje vrijeme - i izjavi poslije Niša koja je "zaparala uši" svakom navijaču crveno-bijelih.

Zbog slabe partije u Bragi (2:0), pa možda još slabije protiv Radničkog iz Niša (0:0), Vladan Milojević preuzeo je odgovornost za to što mu ekipa izgleda pomalo beživotno, ali to ne znači da je digao ruke od vraćanja ekipe na pravi kolosijek.

Pred njim je vrlo važan meč sa Vojvodinom (četvrtak, 18.00) u Novom Sadu, poslije čega na "Marakanu" dolaze Radnik iz Surdulice (2. novembar) i zatim Lil (6. novembar), pa je jasno da mnogo toga može da se okrene u 270 minuta fudbala. Pa i cijela sezona.

Rezultati i dalje nisu toliko loši da bi se zbog njih razmišljalo o otkazu. Milojević je "preživio" ispadanje iz kvalifikacija za Ligu šampiona, postoji i dalje nada u Ligi Evrope da može dalje, dok je Zvezda u domaćem šampionatu i dalje na prvom mjestu.

Uostalom, ni kandidati koji se spominju kao njegove zamjene nisu baš odmah na raspolaganju. Možda od zime...

Već neko vrijeme spominje se da bi Vladan Milojević mogao da preuzme reprezentaciju Srbije, baš poslije novembarskog ciklusa kvalifikacija, a trojica kandidata spominju se kao njegove zamjene u Crvenoj zvezdi.

To su Albert Rijera iz Celja, kome ide odlično u Konferencijskoj ligi ove sezone, potom Aleksandar Kolarov koji je tek prije par mjeseci postao pomoćni trener u Interu, odnosno Nenad Milijaš koji vodi mladi tim Crvene zvezde. Sva trojica znaju da ih čeka ozbiljno težak zadatak da popune cipele Vladana Milojevića i zato su i oni rezervisani.