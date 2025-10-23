Trener Zvezde Vladan Milojević iznio je prve utiske posle poraza od Brage.

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su na gostovanju Bragi sa 2:0, u okviru 3. kola Lige Evrope. Izabranici Vladana Milojevića su ostavili jako loš utisak, za razliku od utakmice protiv Porta koja je odigrana pre samo sedam dana. Crveno-bijeli su odigrali meč bez energije, činilo se bez motivacije, praktično da nisu imali šansu da ugroze gol rivala, a trener Vladan Milojević je dao jednu realnu sliku poraza u Portugalu.

"Očigledno je Braga sa takvim stilom igre gdje kontrolišu teren od početka utakmice, pravili su nam dosta problema, nismo imali agresiju. Bilo smo daleko od protivnika, malo smo korigovali, izašli vosoko, igrali igrač igrača, ali čim se vratimo nazad, oni imaju brze igrače i igraju agresivno", rekao je Milojević za "Arena sport".

Braga - Crvena zvezda

Crvena zvezda je primila dva gola posle dvije greške, svjestan je Milojević da se ovo skupo plaća u Evropi.

"Mi smo griješili u pasu i donosili loše odluke, mi smo dosta duela gubili, u ovakvim utakmicama to ne smije, morate budete u egalu. Dosta izgubljeinih lopti, ne možemo na takvom novou tako da reagujemo. Izgubljena lopta kod prvog gola, dvije tri kod drugog, tako je to protiv ovakvih ekipa, surova istina", rekao je Milojević.

Ono što brine je povreda Marka Arnautovića koji je napustio teren još u prvom poluvremenu. Trener Zvezde je istakao da se nada da nije u pitanju ozbiljnija povreda i da trenutno nema konkretnije informacije.