Crvena zvezda je donijela važnu i veliku odluku!

Izvor: Kurir/ Petar Aleksić

Aleksandar Katai ostaje na Marakani - gdje će prema informaciji "Mozzartsporta", potpisati novi, dvogodišnji ugovor sa Zvezdom!

Izvor: MN Press

Očekuje se da nakon isteka novog ugovora Katai okači košačke o klin.

Postigao je 143 gola u dresu Zvezde, a ispred njega su Dušan Savić sa 149, te Dragan Džajić sa 155 i sasvim je izvjesno da bi već do kraja tekuće sezone, a kamoli u naredne dvije, sada sa produženjem ugovota, trebalo da se probije na drugo mjesto, odmah iza ipak neprikosnovenog Bore Kostića (230).