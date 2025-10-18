Partizan je pobijedio TSC u meču prepunom šansi, a domaćin će definitivno imati za čim da žali zbog broja propuštenih šansi.

Izvor: MN Press

Partizan je pobijedio TSC i to je ono po čemu će crno-bijeli da pamte ovaj meč. Domaći tim je imao nekoliko zicera, posebno u prvom poluvremenu i zahvaljujući sjajnom golmanu Miloševiću nisu primili gol. A, kako to obično biva, kazna za promašaje kad-tad stigne.

Ta kazna stigla je u 42. minutu kada se Karabeljov sjajno snašao i zatresao mrežu. Ispostavilo se da je to bio jedini pogodak na meču, a pravo je čudo kako ih nije bilo više s obzirom na sva dešavanja u nastavku meča.

Ono što brine Blagojevića je povreda mladog Milovanovića koji je morao da napusti meč u 65. minutu. Napadi su se ređali na obe strane, bilo je prilika. Petrović i Prestiž su imali sjajne prilike za TSC, nisu ih iskoristili. Onda je Bogdan Kostić u nadoknadi meča bio sebičan, nije hteo da doda do Andreja Kostića koji je bio na drugoj strani.

"Ako mogu da utičem"

Srđan Blagojević je po završetku meča pričao i o kaznama i zatvaranju stadiona Partizana i Zvezde, volio bi da se ta odluka promijeni.