Srđan Blagojević pred derbi kola između Partizana i TSC-a govorio i o navodnoj ponudi koju je imao iz Bačke Topole.

Izvor: YouTube/FK Partizan Belgrade

Partizan u subotu od 18.30 gostuje u Bačkoj Topoli protiv TSC-a, a trener Srđan Blagojević spreman je za derbi kola, iako mu "nije sasvim prijalo" što je dobar dio njegovih igrača imao obaveze u svojim reprezentacijama tokom pauze, što svakako remeti kontinuitet treninga.

"Za TSC ćemo imati samo dva-tri dana da se spremimo i to nam ne prija. Poštujemo TSC koji je za šest-sedam godina od nižerazrednog kluba postao učesnik evropskih takmičenja, primer dobre organizacije u Srbiji", rekao je Blagojević.

Vidi opis "To što se pisalo o TSC-u nije istina": Srđan Blagojević stavio tačku jednom zasvagda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 21 / 21 AD

"Iza nas su tri teška duela, ispred nas je još šest utakmica pre naredne pauze, uključujući i Kup Srbije i odloženi meč. Očekujem odličnu atmosferu u Bačkoj Topoli i pozivam navijače da nas podrže u velikom broju, posebno jer će naredna dva meča u Humskoj biti bez publike. Zato neka dođu na gostovanja dok to još mogu", naglasio je trener Partizana i dodao da može da računa na Vukotića koji je imao manju povredu.

Blagojević je poručio da se ne opterećuje konkurencijom Crvene zvezde, već da Partizan ide svojim putem: "Partizan je veliki klub sa pravom na ambicije. Mi smo fokusirani na svoj rad i želju da budemo bolji i to vidimo kao ostvarivo. Moramo da obraćamo pažnju na svaki detalj", kazao je on.

Takođe, trener Partizana je rekao da nije bilo poziva iz TSC-a kao što se pisalo ranije.

"Nisam imao nikakav kontakt sa TSC-om, ni ponudu. Izuzetno ih poštujem i prvi put sam se sreo sa njima dok su igrali u drugoj ligi, kada sam vodio Inđiju. Već tada sam znao da su klub koji će rasti i postati ozbiljan evropski projekat. Pohvaljujem ih još jednom, ali moja budućnost je vezana isključivo za Partizan", zaključio je Blagojević.