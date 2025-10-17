Rade Bogdanović je opet udario na Dragana Stojkovića Piksija.

Fudbalska selekcija Srbije je poslije poraza od Albanije u Leskovcu ostala bez selektora, pošto je Dragan Stojković Piksi dao ostavku. Nije putovao u Andoru sa ekipom i tu je tim vodio Zoran Bata Mirković, a sada se ponovo oglasio Rade Bogdanović.

Nekadašnji fudbaler, a sada redovan kritičar doskorašnjeg selektora, ovoga puta je gostujući na televiziji "N1" ponavljao već izrečene kritike na račun Dragana Stojkovića.

"Krajnji rezultat je baš negativan, jer smo izgubili od jednog protivnika koji nam je prije svega komšija, komšijsko rivalstvo je uvijek aktuelno, puno pozitivnog naboja. Gubitkom bodova izgubili smo poprilično šansu, ne odlučujemo mi sami o drugom mjestu i baražu za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Jedan loš dan, nije čudo što su bile Zadušnice," rekao je Bogdanović.

Što se tiče samog selektorskog mandata Dragana Stojkovića, naglasio je da već neko vrijeme ne razumije neke poteze selektora.

"Sa fudbalskog aspekta je neobjašnjivo, ne može ni struka da odbrani njegove poteze. Visok postotak novopečenih reprezentativaca, jako puno mijenjanja istih kroz selekcije i utakmice, to je sve dovelo do neuigranosti, nesigurnosti, rezultat je taj koji sad imamo", rekao je Bogdanović.

Poslije poraza od Albanije otišao je Dragan Stojković sa čela nacionalnog tima, a to ne smatra Bogdanović za pravi potez. Istakao je da bi se, da je igrač, smatrao izdanim.

"Nije mala stvar izgubiti poprilično velike šanse za odlazak na Svjetsko prvenstvo. On je otišao. Ja kao igrač, da je mene trenirao, to bih smatrao jednom izdajom, jer nije normalno da napustiš brod koji tone, a bio si kapetan tog broda. Dobro plaćeni kapetan jednog skupog broda koji ti je kupljen da budeš njegov kormilar. Možda ti je i diploma kupljena kapetanska, da budeš kormilar. Napustiti momke smatram jako lošim potezom. Mislim da je to samo odraz njegovog karaktera, on je htio tim potezom posljednjim da kaže - biće po mom", kaže Bogdanović.