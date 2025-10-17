Reprezentacija Slovenije nalazi se 51. mjestu (1462.93 boda), Sjeverna Makedonija je 65. sa 1390.6 bodova, dok je selekcija Bosne i Hercegovine na najnovijoj listi na 75. mjestu i ima 1.341.46 bodova.

Izvor: FSCG

U odnosu na prethodni mjesec, ekipa selektora Mirka Vučinića nazadovala je za mjesto, pa sada ima 1.297,88 bodova. Podsjećamo, „sokoli" su u oktobru odigrali dvije utakmice. Najprije su u kvalifikacionom susretu poraženi u Toršavnu od Farskih ostrva sa 0:4, a potom su u prijateljskom odmjeravanju snaga savladali Lihtenštajn sa 2:1. Već sledećeg mjeseca imaće dva nova susreta – 14. novembra gostuju na Gibraltaru, a tri dana kasnije će u Podgorici igrati sa Hrvatskom, prenosi Dan.

Kada je plasman ostalih reprezentacija sa prostora bivše Jugoslavije u pitanju, najbolja je i dalje Hrvatska. „Vatreni" su pali za dva mjesta u odnosu na prethodno objedvljivanje, sada su jedanaesti sa 1710.15 boda. Za dvije pozicije nazadovala je i Srbija. „Orlovi" su pali sa 34. na 36. mjesto na najnovijoj rang listi i imaju 1.507.84 boda. Pad na listi svakako je prouzrokovao poraz od Albanije u kvalifikacijama (0:1), čime su smanjili svoje šanse da se domognu Mundijala.

Na čelu rang liste i dalje je prva Španija, a Argentina i Francuska su se rotirale, pa je sad svjetski prvak drugi, dok su „trikolori" posle remija protiv Islanda treći. Engleska i Portugalija su ostali četvrti i peti, Holandija je sad šesta ispred Brazila koji je pao za jedno mjesto. Osma je Belgija, deveta Italija, a deseta Njemačka.