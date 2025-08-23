"Crveni" igrali dobro u prvom poluvremenu

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Porazom od Turske u Istambulu, košarkaši Crne Gore su okončali seriju provjera pred start Evropskog prvenstva.

Odigrali su izabranici Boška Radovića dobro u prvom poluvremenu, ali je domaćin u nastavku pojačao ritam i slavio 96:85 (26:24, 21:25, 29:15, 20:21).

Utakmicu su otvorili "crveni" serijom 5:0, ali je domaćin brzo uhvatio pravi ritam i preokrenuo na 19:12.

Nakon prvih 10 minuta domaćin je imao minimalnu prednost.

Kako je vrijeme odmicalo, Marko Simonović se razigrao i "vukao" je ostatak tima, pa je na poluvremenu bilo 49:47 za goste.

Odluka o pobjedniku pala je u trećoj četvrtini.

Domaćin je zaigrao bolje, riješio taj dio meča u svoju korist 2915 za prednost od 76.64.

Do kraja je ekipa Ergina Atamana sačuvala prednost.

Alperen Šengun je sa 26 poena i 11 skokova vodio svoj tim do slavlja.

Pratili su ga Čedi Osman (19), Furkan Korkmaz (10) i Šemus Hazer (10).

U redovima Crne Gore, Igor Drobnjak je dao 23, a Simonović 20 koševa, prenosi Dan.