Vezali su Italijani dva trijumfa u kvalifikacijama, ali za direktan plasman na Mundijal potrebno im je čudo.

Prvi put u istoriji Italija je propustila dva Mundijala u nizu, a lako bi moglo da se desi da Azure ne gledamo ni naredne godine na Svjetskom prvenstvu koje se održava u SAD, Kanadi i Meksiku.

Očajno su otvorili kvalifikacije i doveli sebe u izuzetno nepovoljan položaj, međutim, od dolaska Đenara Gatuza na klupu reprezentacije stvari su se promijenile.

U ovom ovom kvalifikacionom ciklusu zabilježili su dva trijumfa i tako sačuvali šanse da se domognu prve pozicije u grupi i direktnog plasmana na Mundijal.

Ukoliko žele da izbjegnu odlazak u neugodni baraž, moraće ubjedljivo da savladaju prvoplasiranu Norvešku, koja je u prvom meču slavila protiv Azura rezultatom 3:0.

Selektor Gatuzo ubijeđen je da će njegova reprezentacija ostvariti krajnji cilj.

"Ako se Italija ne kvalifikuje za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, ja ću se odseliti iz države. Već živim prilično daleko, ali ću otići još dalje", poručio je Gatuzo.