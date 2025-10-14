Ekipa Mirka Vučinića nakon debakla protiv Farskih Ostrva u prijateljskom meču je savladala Lihtenštajn pod Goricom - nakon preokreta golovima Milutina Osmajića u 74. i Đukanovića u 88. minutu.

Izvor: Twitter/hammarbyfotboll

Šesti meč za seniorsku reprezentaciju Crne Gore, prvi gol - iako u prijateljskom meču i protiv jedne od najslabijih selekcija svijeta izuzetno važan. I za Viktora Đukanovića, ali i za "sokole" na nekom novom početku.

Ekipa Mirka Vučinića nakon debakla protiv Farskih Ostrva u prijateljskom meču je savladala Lihtenštajn pod Goricom - nakon preokreta golovima Milutina Osmajića u 74. i Đukanovića u 88. minutu.

"Ne bih rekao da sam heroj ove utakmice, igrali smo kao ekipa - ovo je reprezentacija, ginemo jedan za drugog, a ja sam imao sreću da postignem gol i što je najvažnije da pobijedimo", rekao je Đukanović.

Lihtenštajn je poveo pod Goricom, u vazduhu se osjećao još jedan težak rezultat...

"Bila je teška utakmica, ali najvažnije je da smo slavili. Nebitno je što se radi o prijateljskoj, važna je za nas nakon svega na Farskim Ostrvima", dodao je Đukanović za RTCG.

Za razliku od meča u Toršaunu prije četiri dana, sada se vidjela velika želja kod "sokola".

"Mislim da smo na terenu pokazali koliko nam je bila bitna utakmica, dali smo sve od sebe do posljednjeg minuta i mislim da smo zasluženo slavili", naglasio je Đukanović.

Nije bilo lako nakon vođstva jedne od naslabijih selekcija svijeta.

"Bio je šok, ali mislim da smo pokazali pravi karakter kada smo preokrenuli utakmicu, nebitno ko je rival", zaključio je napadač Dunajske Strede.