Crna Gora je, nakon preokreta, slavila u prijateljskom duelu protiv Lihtenštajna, jedne od najslabije rangiranih selekcija svijeta, 2:1

Izvor: FSCG

Nakon dobre igre na početku meča, Lihtenštajn je šokirao u 26. minutu golom Zelea. Bio je to prvi gol Lihtenštajna poslije gotovo godinu dana.

Trijumf koji bi mogao da nagovijesti bolje dane za crnogorski reprezentativni fudbal.

Do kraja poluvremena naši su pokušali da odgovore preko Adžića koji je imao dvije šanse, ali bez izjednačenja.

Drugo poluvrijeme počelo je dobro za naš tim, viđeni su lijepi potezi, a publika je to propratila aplauzom.

U 74. minutu kodačno izjednačenje, nakon lijepe akcije. Strijelac je bio Osmajić.

U 87. minutu ponovo lijepa akcija i ponovo gol. Ovog puta strijelac je bio Đukanović za 2:1.

"Sokoli" su uz dosta muke došli do važne pobjede, koja nadamo se znači bolje dane za našu reprezentaciju.

Crna Gora – Lihtenštajn 2:1 (Osmajić 74′ , Đukanović 87′ – Zele 26′)