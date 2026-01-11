Bilansna suma banaka na kraju oktobra iznosila je 7,72 milijarde eura i zabilježila je blagi pad od 0,25 odsto u odnosu na septembar, dok je na godišnjem nivou ostvarila rast od 10,27 odsto.

Likvidna aktiva banaka na kraju oktobra prošle godine iznosila je 1,49 milijardi eura, što predstavlja pad od 5,94 odsto u odnosu na septembar. Na godišnjem nivou, u poređenju sa istim mjesecom 2024. godine, likvidna aktiva bila je niža za 1,2 odsto.

Uprkos smanjenju likvidne aktive, koeficijenti likvidnosti bankarskog sistema, kako na dnevnom tako i na dekadnom nivou, ostali su iznad zakonom propisanih minimuma, što ukazuje na očuvanu stabilnost sektora.

U strukturi aktive banaka, dominantno učešće imali su neto krediti sa 67,88 odsto. Slijede hartije od vrijednosti sa 17,09 odsto, kao i novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 11,56 odsto, dok se preostalih 3,47 odsto odnosilo na ostale stavke aktive.

Na strani pasive, depoziti su činili najveći dio sa 78,71 odsto, zatim kapital sa 12,84 odsto, pozajmice sa 4,15 odsto, dok su ostale stavke učestvovale sa 4,3 odsto u ukupnoj pasivi.

Ukupan kapital banaka na kraju oktobra iznosio je 991,4 miliona eura. Na mjesečnom nivou zabilježen je pad od 0,57 odsto, dok je u odnosu na isti period prethodne godine kapital porastao 9,87 odsto.