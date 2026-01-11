Plan upravljanja komunalnim otpadnim vodama, usvojen 2019. godine, predviđa da do 2035. godine svih 37 aglomeracija u Crnoj Gori bude opremljeno postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda u skladu sa propisanim standardima.

Usluge sakupljanja otpadnih voda u Crnoj Gori trenutno pokrivaju oko 50 odsto stanovništva, dok je strateški cilj da do 2035. godine na kanalizacione mreže bude priključeno 500.347 građana i da u zemlji funkcioniše ukupno 37 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV).

To je navedeno u Izvještaju o sprovođenju Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori za period 2020–2035. godine, u kojem se ističe da je do kraja planskog perioda predviđena sanacija i zamjena oko 92 kilometra postojećeg cjevovoda, kao i izgradnja 885 kilometara nove kanalizacione mreže na područjima koja trenutno nemaju adekvatne usluge.

Plan upravljanja komunalnim otpadnim vodama, usvojen 2019. godine, predviđa da do 2035. godine svih 37 aglomeracija u Crnoj Gori bude opremljeno postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda u skladu sa propisanim standardima. U trenutku donošenja plana bilo je 13 PPOV-a, dok ih je u 2025. godini u funkciji 16.

Od usvajanja plana do danas izgrađeno je oko 101 kilometar kanalizacione mreže, deset pumpnih stanica, jedan ispust i tri postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda u Petnjici, Andrijevici, Pljevljima i na Vranjini, uz sanaciju postojećih postrojenja u Budvi i Herceg Novom. Istovremeno, ugovorene su aktivnosti i obezbijeđeni izvori finansiranja za dodatnih 107 kilometara mreže, izgradnju pet novih PPOV-a u Bijelom Polju, Kolašinu, Podgorici, Rožajama i Ulcinju, kao i sanaciju još tri postrojenja u sistemima Herceg Novi – Kotor – Tivat, Žabljak i Mojkovac.

Strateški cilj plana je da svih 37 aglomeracija najkasnije do 2035. godine bude potpuno opremljeno postrojenjima za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda i adekvatnim kolektorskim sistemima.

Za realizaciju planiranih aktivnosti procijenjeno je da će biti potrebno ukupno 472 miliona eura. Od tog iznosa, 255,4 miliona eura, odnosno 54 odsto, planirano je iz fondova Evropske unije kroz bespovratna sredstva, dok su nacionalna sredstva – državni i lokalni budžeti, kao i Eko-fond – procijenjena na 201 milion eura, što čini 43 odsto ukupnih ulaganja.

Planom je predviđeno da do 2031. godine budu potpuno opremljene aglomeracije u Nikšiću, Podgorici, Budvi, Herceg Novom i Ulcinju, kao i dvije aglomeracije u Baru. Do 2033. godine planirano je opremanje aglomeracija u Beranama, Bijelom Polju, Pljevljima, Rožajama, Cetinju, Golubovcima, Tivtu, Kotoru i Baru, dok bi do 2035. godine trebalo da budu završene investicije u Gusinju, Kolašinu, Mojkovcu, Petnjici, Plavu, Plužinama, Šavniku, Žabljaku i Tuzima, kao i više aglomeracija u Budvi, Herceg Novom, Baru, Danilovgradu, Tivtu i Kotoru.

U izvještaju se navodi da postojeća kanalizaciona mreža u Crnoj Gori ima ukupnu dužinu od 1.017,6 kilometara, uz dodatnih 19,9 kilometara potisnih cjevovoda, 67 pumpnih stanica i 19 glavnih ispusta u more. Prosječna starost mreže je više od 29 godina, dok je većina pumpnih stanica izgrađena u periodu od 2008. do 2018. godine i nalazi se u relativno dobrom operativnom stanju, izuzev starijih objekata za koje je neophodna rekonstrukcija. U primorskom regionu, otpadne vode se dominantno ispuštaju putem morskih ispusta.