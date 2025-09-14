Prvi čovjek srpske košarke Nebojša Čović još jednom se osvrnuo na neuspjeh reprezentacije na Eurobasketu.

Predsjednik Košarkaškog Saveza Srbije Nebojša Čović još jednom je govorio o nespjehu reprezentacije Srbije na Eurobasketu. Poznato je da Svetislav Pešić neće nastaviti mandat na klupi "orlova" posle 30. septembra kada mu ističe ugovor, a Čović kaže da još uvek nije bilo pregovora sa potencijalnim kandidatima.

Prvi čovjek srpske košarke je gostovao u Jutarnjem programu na televiziji "Prva", gdje se između ostalog osvrnuo na priče o narušenoj atmosferi u reprezentaciji. Javnost već licitira o potencijalnim zamjenicima Svetislava Pešića, ali konkretnih informacija još nema.

"Izvjesno je da Pešić neće više biti selektor, dogovorili smo se da on bude tu do 30. septembra. Cirkulišu neka imena, traži se neki ekskluzivitet, ali mi ni sa jednim od potencijalnih kandidata nismo razgovarali", rekao je Čović.

Priznaje da je razočaran rezultatom na Evropskom prvenstvu, ali podsjeća da je upozorio na prevelika očekivanja i potcenjivanje protivnika.

"Kompletna Srbija je razočarana jako lošim rezultatom na Evropskom prvenstvu, ali to je sport. Upozoravao sam još 28. avgusta da nemamo pravo da bilo koga potcenjujemo, što se i pokazalo", naveo je Čović.

Čović je demantovao navode o narušenoj atmosferi u taboru reprezentacije."Nikakvih svađa o kojima su neki pisali nije bilo, jedino ako su igrači to vješto krili", podvukao je Čović.